Головна Новини
19 вересня • оновлено в 20:16
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

"Нова зовнішність" Нікітюк викликала ажіотаж в мережі

2.3т Читати матеріал російською

Українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала шанувальників дивними змінами в зовнішності.

На своїй сторінці в Instagram вона показала відредаговану фотографію в сукні, в якій з'явилася в ефірі шоу "Танці з зірками".

Леся Нікітюк на "Танці з зірками"

Леся Нікітюк на "Танці з зірками"

instagram / lesia_nikituk

Зокрема, Нікітюк через Photoshop зменшила собі талію, збільшила бюст, зробила великі губи і гостре підборіддя. В результаті "нова версія" телеведучої була зовсім не схожа на оригінал.

Новини
"Обличчя не людське": Лорак розбурхала мережу змінами в зовнішності

"Вам яка подобається? 1 або 2? Відповідь "ніяка" теж можна", – пожартувала Нікітюк в описі.

Користувачі оцінили "нову зовнішність" телеведучої, хоча думка про те, який варіант краще, розділилася.

"На другому фото потрібні груди 5-го розміру", "Друга, як НЛО", "Реальна краще", "Богиня фотошопа", "Ось це фотошоп", "2 – це жах", – прокоментували шанувальники.

"Нова зовнішність" Нікітюк викликала ажіотаж в мережі
"Нова зовнішність" Нікітюк викликала ажіотаж в мережі
"Нова зовнішність" Нікітюк викликала ажіотаж в мережі
"Нова зовнішність" Нікітюк викликала ажіотаж в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Нікітюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушнику на голе тіло і без макіяжу.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Краса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
4
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel