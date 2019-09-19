"Нова зовнішність" Нікітюк викликала ажіотаж в мережі

Українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала шанувальників дивними змінами в зовнішності.

На своїй сторінці в Instagram вона показала відредаговану фотографію в сукні, в якій з'явилася в ефірі шоу "Танці з зірками".

Леся Нікітюк на "Танці з зірками" instagram / lesia_nikituk

Зокрема, Нікітюк через Photoshop зменшила собі талію, збільшила бюст, зробила великі губи і гостре підборіддя. В результаті "нова версія" телеведучої була зовсім не схожа на оригінал.

"Вам яка подобається? 1 або 2? Відповідь "ніяка" теж можна", – пожартувала Нікітюк в описі.

Користувачі оцінили "нову зовнішність" телеведучої, хоча думка про те, який варіант краще, розділилася.

"На другому фото потрібні груди 5-го розміру", "Друга, як НЛО", "Реальна краще", "Богиня фотошопа", "Ось це фотошоп", "2 – це жах", – прокоментували шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Нікітюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушнику на голе тіло і без макіяжу.

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