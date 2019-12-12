Нова зовнішність Лорак спантеличила шанувальників

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе й працює в Москві, спантеличила шанувальників новою зовнішністю.

Вона опублікувала відповідну фотографію на своїй сторінці в Instagram, проте деякі користувачі просто перестали впізнавати артистку.

"Доброго душевного вечора", – підписала Лорак під знімком, на якому позує з новою зачіскою і в білому костюмі.

Ані Лорак – нова зачіска instagram / anilorak

Користувачі відповіли, що співачка дуже захопилася фотошопом й зовсім перестала бути схожою на себе. Більш того, її розкритикували за перуку.

"Лорак вже не та, на жаль", "Навіщо ж так багато фотошопу. Неначе на картинку аніме подивилася", "Навіщо всі ці перуки? Вам дуже пасують справжнє волосся", "Перука", "Занадто темний колір волосся для вас, Кароліно. Вам потрібно трохи світліше й хвилю. У вас же волосся в'ються? На мою думку, після 40 не треба занадто експериментувати", – відреагували користувачі.

Ані Лорак instagram / anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше шанувальники Лорак були спантеличені тим, що співачка дуже схудла. Через це в коментарях під фотографіями зі зйомок нового кліпу на пісню "Мы нарушаем" їй писали перестати морити себе голодом.

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