Ноги до стелі: напівгола російська телезірка розбурхала пікантними знімками

Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова відвідала турецьку лазню хамам, порадувавши шанувальників серією пікантних знімків.
Вона парилася в купальнику, еротично задерши голі ноги до стелі. Відповідні фотографії зірка опублікувала в Instagram.
"Ну яка Туреччина без хамама? І нас не минула чаша ця. Я сауну не люблю, а хамам обожнюю. У Туреччині відвідування хамам супроводжується мочалками, які скрабують, мішечками з мильною піною і масажем", – розповіла Чехова.
Вона зізналася, що компанія, яка організовує її відпочинок, зазвичай влаштовує передвесільні дівич-вечори.
"Але у мене поки весілля не намічається, так що сьогодні ми насолоджуємося хамамом просто так", – підсумувала вона.
Шанувальники були в захваті від тіла Чехової. У коментарях написали, що від зірки не можуть відвести очей.
"O my god. Ну навіщо цей секс для очей, фух, не можу ... ще й навесні", "У Вас справжнє жіноче тіло, все в тему, сподіваюся все своє. Милуюсь Вами постійно", "Гарна, очей не відірвати", – написали в мережі.
Ну яка Туреччина без хамама? 🙈😂 І нас не минула чаша ця. Я сауну не люблю, а хамам обожаю☺️ У Туреччині відвідування хамам супроводжується скрабірующімі мочалками, мішечками з мильною піною і масажем. Зазвичай кампанія @labiance_event, яка нам організувала наш відпочинок, влаштовує в цьому розкішному хамаме передвесільні дівич-вечори. Але у мене поки весілля не намічається, так що сьогодні ми насолоджуємося хамамом просто так😂 А вам подобається хамам, або ви більше по лазні? 🧼 #labiance #labiancetour #labiancestyle #cappadocia #turkey # Каппадокія # туреччина # каппадокіямоіміглазамі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Чехова в шовковій нічній сорочці з глибоким вирізом засвітила величезну груди.
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