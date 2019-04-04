Ноги до стелі: напівгола російська телезірка розбурхала пікантними знімками

Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова відвідала турецьку лазню хамам, порадувавши шанувальників серією пікантних знімків.

Вона парилася в купальнику, еротично задерши голі ноги до стелі. Відповідні фотографії зірка опублікувала в Instagram.

"Ну яка Туреччина без хамама? І нас не минула чаша ця. Я сауну не люблю, а хамам обожнюю. У Туреччині відвідування хамам супроводжується мочалками, які скрабують, мішечками з мильною піною і масажем", – розповіла Чехова.

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Вона зізналася, що компанія, яка організовує її відпочинок, зазвичай влаштовує передвесільні дівич-вечори.

"Але у мене поки весілля не намічається, так що сьогодні ми насолоджуємося хамамом просто так", – підсумувала вона.

Шанувальники були в захваті від тіла Чехової. У коментарях написали, що від зірки не можуть відвести очей.

"O my god. Ну навіщо цей секс для очей, фух, не можу ... ще й навесні", "У Вас справжнє жіноче тіло, все в тему, сподіваюся все своє. Милуюсь Вами постійно", "Гарна, очей не відірвати", – написали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Чехова в шовковій нічній сорочці з глибоким вирізом засвітила величезну груди.

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