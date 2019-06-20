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Ніколь Кідман – 52: найсексуальніші фото зірки

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Відома американська актриса Ніколь Кідман 20 червня відзначила свій 52-ий день народження.

Вік абсолютно не позначається на неймовірній зовнішності зірки, а тільки робить її привабливішою, про що свідчать численні фотосесії. OBOZREVATEL зібрав яскраві та відверті знімки Кідман.

Теледебют актриси відбувся, коли їй було 14 років, після чого вона активно почала зніматися у фільмах і серіалах. Найбільшу популярність в Австралії, звідки родом батьки зірки, їй приніс мінісеріал "В'єтнам" і "Бангкок Хілтон".

Кідман для Playboy

Кідман для Playboy

Успішною також була стрічка Філліпа Нойса "Мертвий Вир", після якої Ніколь була помічена в Голлівуді. Кідман запросили на роль коханої Тома Круза в фільм "Дні Грома". Зйомки переросли в бурхливий роман між акторами, і вже через два роки вони разом з'явилися в картині "Далеко-далеко".

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Після цього на рахунку Ніколь було багато відмінних ролей: "Інші", "Велика маленька брехня", "Австралія", "Холодна гора", "Догвиль", "Мулен Руж", "З широко закритими очима" та інше. А ось шлюб з Крузом в результаті розвалився. Але це навіть пішло їй на користь. Кідман отримала "Золотий Глобус" за трилер "Інші", потім аналогічну нагороду за роль у фільмі "Годинник", а пізніше і "Оскара".

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман

Instagram @ nicolekidman

З популярністю в Голівуді на актрису посипалася маса пропозицій для фотосесій. Вона навіть знімалася для обкладинки популярного журналу для чоловіків Playboy, куди Х'ю Хефнер хотів заманити її дуже довго. Кідман – володарка яскравого кольору волосся, розкішної фігури і апетитних форм, через що пікантні фотосесії виходили досить спокусливими.

Кідман для журналу Stellar magazine

Кідман для журналу Stellar magazine

Stellar magazine

Кадман в басейні

Кадман в басейні

Stellar magazine

Мокра Ніколь Кідман

Мокра Ніколь Кідман

Stellar magazine

Кідман на обкладинці

Кідман на обкладинці

Stellar magazine

Кідман вилазить з води

Кідман вилазить з води

Stellar magazine

Ніколь Кідман – 52: найсексуальніші фото зірки

Stellar magazine

Фото зі сторінки Кідман

Фото зі сторінки Кідман

Instagram @ nicolekidman

Ніколь Кідман – 52: найсексуальніші фото зірки

Vanity Fair

Ніколь Кідман – 52: найсексуальніші фото зірки

Vanity Fair

Ніколь Кідман – 52: найсексуальніші фото зірки

Vanity Fair

Ніколь Кідман – 52: найсексуальніші фото зірки

Ніколь Кідман – 52: найсексуальніші фото зірки

China Daily

Ніколь Кідман – 52: найсексуальніші фото зірки

Ніколь Кідман – 52: найсексуальніші фото зірки

Ніколь Кідман – 52: найсексуальніші фото зірки

Ніколь Кідман – 52: найсексуальніші фото зірки

Ніколь Кідман – 52: найсексуальніші фото зірки

Ніколь Кідман – 52: найсексуальніші фото зірки

Ніколь Кідман – 52: найсексуальніші фото зірки

Ніколь Кідман – 52: найсексуальніші фото зірки

Ніколь Кідман – 52: найсексуальніші фото зірки

Ніколь Кідман – 52: найсексуальніші фото зірки

Ніколь Кідман – 52: найсексуальніші фото зірки

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кідман знялася в сміливій фотосесії для відомого глянцю Vanity Fair, де перетворилася на хлопчика в наряді без нижньої білизни.

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Особа
Ніколь Кідман
Теги
Голливудшоу-бизнесдень народження
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