Никитюк раптово змінила імідж: як виглядає красуня

Українська телеведуча Леся Нікітюк змінила імідж, перефарбувавшись з білявки.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася з шанувальниками фотографією, на якій позує з рожевим волоссям, а образ доповнює сукня у стилі мілітарі.

"Червону ниточку на лівій руці помітили? Або відразу на волосся подивилися? Так, перефарбувалася. Як думаєте, чому? 1. Буде щось цікаве. 2. Психанула. 3. Джареду не подобаються білявки", – написала під знімком Нікітюк.

Нікітюк перефарбувалася в рожевий instagram / lesia_nikituk

У своєму сторіс вона також показала салон, в якому фарбувалася. Нікітюк зізналася, що ніколи б сама не наважилася поголитися налисо або зробити яскравий колір волосся. Телеведуча пообіцяла пізніше розповісти, навіщо змінила імідж.

Нікітюк – зміна іміджу Сторіс-instagram.com / lesia_nikituk

У коментарях новий образ телеведучої викликав бурю емоцій. Шанувальникам сподобався ніжний колір, в який вона пофарбувалася.

"Дуже класно. Потім коротко подстріжешься", "Напевно, буде щось цікаве", "Психанула", "Вау, вам личить рожевий, ви схожі на Пінкі Пай з мультику", "Вам дуже личить", – відповіли шанувальники.

Нікітюк похвалилася зміною іміджу Сторіс-instagram.com / lesia_nikituk

Леся Нікітюк пофарбувалася в рожевий колір Сторіс-instagram.com / lesia_nikituk

Леся Нікітюк пофарбувалася Сторіс-instagram.com / lesia_nikituk

Нікітюк засікла Лободу в Україні Сторіс-instagram.com / lesia_nikituk

Як виглядала Леся Нікітюк до того, як пофарбувалася – фото

Леся Нікітюк в бюст'є instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк в стильному образі instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк з пальто на голе тіло instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк в купальнику instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк instagram.com/lesia_nikituk

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Нікітюк вже експериментувала з зовнішністю, але не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з обличчям.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!