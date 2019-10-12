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12 жовтня • оновлено в 15:06
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Никитюк раптово змінила імідж: як виглядає красуня

1.6т Читати матеріал російською

Українська телеведуча Леся Нікітюк змінила імідж, перефарбувавшись з білявки.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася з шанувальниками фотографією, на якій позує з рожевим волоссям, а образ доповнює сукня у стилі мілітарі.

"Червону ниточку на лівій руці помітили? Або відразу на волосся подивилися? Так, перефарбувалася. Як думаєте, чому? 1. Буде щось цікаве. 2. Психанула. 3. Джареду не подобаються білявки", – написала під знімком Нікітюк.

Нікітюк перефарбувалася в рожевий

Нікітюк перефарбувалася в рожевий

instagram / lesia_nikituk

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У своєму сторіс вона також показала салон, в якому фарбувалася. Нікітюк зізналася, що ніколи б сама не наважилася поголитися налисо або зробити яскравий колір волосся. Телеведуча пообіцяла пізніше розповісти, навіщо змінила імідж.

Нікітюк – зміна іміджу

Нікітюк – зміна іміджу

Сторіс-instagram.com / lesia_nikituk

У коментарях новий образ телеведучої викликав бурю емоцій. Шанувальникам сподобався ніжний колір, в який вона пофарбувалася.

"Дуже класно. Потім коротко подстріжешься", "Напевно, буде щось цікаве", "Психанула", "Вау, вам личить рожевий, ви схожі на Пінкі Пай з мультику", "Вам дуже личить", – відповіли шанувальники.

Нікітюк похвалилася зміною іміджу

Нікітюк похвалилася зміною іміджу

Сторіс-instagram.com / lesia_nikituk

Леся Нікітюк пофарбувалася в рожевий колір

Леся Нікітюк пофарбувалася в рожевий колір

Сторіс-instagram.com / lesia_nikituk

Леся Нікітюк пофарбувалася

Леся Нікітюк пофарбувалася

Сторіс-instagram.com / lesia_nikituk

Нікітюк засікла Лободу в Україні

Нікітюк засікла Лободу в Україні

Сторіс-instagram.com / lesia_nikituk

Никитюк раптово змінила імідж: як виглядає красуня
Никитюк раптово змінила імідж: як виглядає красуня
Никитюк раптово змінила імідж: як виглядає красуня
Никитюк раптово змінила імідж: як виглядає красуня

Як виглядала Леся Нікітюк до того, як пофарбувалася – фото

Леся Нікітюк в бюст'є

Леся Нікітюк в бюст'є

instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк в стильному образі

Леся Нікітюк в стильному образі

instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк з пальто на голе тіло

Леся Нікітюк з пальто на голе тіло

instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк в купальнику

Леся Нікітюк в купальнику

instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

instagram.com/lesia_nikituk

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Нікітюк вже експериментувала з зовнішністю, але не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з обличчям.

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Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Краса зміна іміджу
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Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Понтелеймон
Иванов Понтелеймон
Интересно когда она стала красавицей.
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70rus xxx
70rus xxx
Давно заметил,что на Окраине какое то нездоровое понятия о красоте.Еще Фарион не хватает.
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