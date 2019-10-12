Никитюк раптово змінила імідж: як виглядає красуня

Українська телеведуча Леся Нікітюк змінила імідж, перефарбувавшись з білявки.
На своїй сторінці в Instagram вона поділилася з шанувальниками фотографією, на якій позує з рожевим волоссям, а образ доповнює сукня у стилі мілітарі.
"Червону ниточку на лівій руці помітили? Або відразу на волосся подивилися? Так, перефарбувалася. Як думаєте, чому? 1. Буде щось цікаве. 2. Психанула. 3. Джареду не подобаються білявки", – написала під знімком Нікітюк.
Нікітюк перефарбувалася в рожевий
instagram / lesia_nikituk
У своєму сторіс вона також показала салон, в якому фарбувалася. Нікітюк зізналася, що ніколи б сама не наважилася поголитися налисо або зробити яскравий колір волосся. Телеведуча пообіцяла пізніше розповісти, навіщо змінила імідж.
Нікітюк – зміна іміджу
Сторіс-instagram.com / lesia_nikituk
У коментарях новий образ телеведучої викликав бурю емоцій. Шанувальникам сподобався ніжний колір, в який вона пофарбувалася.
"Дуже класно. Потім коротко подстріжешься", "Напевно, буде щось цікаве", "Психанула", "Вау, вам личить рожевий, ви схожі на Пінкі Пай з мультику", "Вам дуже личить", – відповіли шанувальники.
Нікітюк похвалилася зміною іміджу
Сторіс-instagram.com / lesia_nikituk
Леся Нікітюк пофарбувалася в рожевий колір
Сторіс-instagram.com / lesia_nikituk
Леся Нікітюк пофарбувалася
Сторіс-instagram.com / lesia_nikituk
Нікітюк засікла Лободу в Україні
Сторіс-instagram.com / lesia_nikituk
Як виглядала Леся Нікітюк до того, як пофарбувалася – фото
Леся Нікітюк в бюст'є
instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк в стильному образі
instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк з пальто на голе тіло
instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк в купальнику
instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк
instagram.com/lesia_nikituk
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Нікітюк вже експериментувала з зовнішністю, але не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з обличчям.
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