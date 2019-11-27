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29 листопада • оновлено в 11:58
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Нікітюк показала голі сідниці та образила шанувальниць

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Українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників пікантним фото, на якому позує у відвертому купальнику.

Гарячим знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, вона продемонструвала голі сідниці у бікіні.

"Шановні тьолочки. Вгадайте яку частину тіла не можна виставляти на пекуче сонце ніколи? Правильно, обличчя! Фейс по-модному, а чого? Тому що будете старі, потаскані ондатри. Я серйозно! Задумайтесь над цим", – пожартувала вона.

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Від спокусливих форм Нікітюк багато хто прийшов у захват, хоча деякі були ображені порівнянням з ондатрами, тому обізвали таким же чином зірку у відповідь.

"Сама ондатра", "Ще груди не можна виставляти", "Попа вогонь", "Та навіщо мені твоє обличчя, коли я бачу таку жо*енцію", "Потаскані ондатри, ржу в голос", "Яка ж ти шикарна", – прокоментували фоловери.

Нікітюк показала голі сідниці та образила шанувальниць
Нікітюк показала голі сідниці та образила шанувальниць
Нікітюк показала голі сідниці та образила шанувальниць
Леся Нікітюк у відвертому купальнику на відпочинку

Леся Нікітюк у відвертому купальнику на відпочинку

instagram / lesia_nikituk

Леся Нікітюк в боді

Леся Нікітюк в боді

instagram / lesia_nikituk

Леся Нікітюк в купальнику біля машини

Леся Нікітюк в купальнику біля машини

instagram / lesia_nikituk

Леся Нікітюк в купальнику

Леся Нікітюк в купальнику

instagram / lesia_nikituk

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію та зробивши щось дивне з обличчям.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Краса фотографии фотосессія
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Бобырь Василий
Бобырь Василий
Село тупэньке...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кто эту у р о д л и в у ю л о ш а д ь воняющую навозом взял на ТВ?она же реально у р о д и н а ещё и т у п а я?я что один что ли вижу что она с т р е м н а я полностью?
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Бы-для-чка. "..тьолочки". Отстойло
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