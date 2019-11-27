Нікітюк показала голі сідниці та образила шанувальниць

Українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників пікантним фото, на якому позує у відвертому купальнику.
Гарячим знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, вона продемонструвала голі сідниці у бікіні.
"Шановні тьолочки. Вгадайте яку частину тіла не можна виставляти на пекуче сонце ніколи? Правильно, обличчя! Фейс по-модному, а чого? Тому що будете старі, потаскані ондатри. Я серйозно! Задумайтесь над цим", – пожартувала вона.
Від спокусливих форм Нікітюк багато хто прийшов у захват, хоча деякі були ображені порівнянням з ондатрами, тому обізвали таким же чином зірку у відповідь.
"Сама ондатра", "Ще груди не можна виставляти", "Попа вогонь", "Та навіщо мені твоє обличчя, коли я бачу таку жо*енцію", "Потаскані ондатри, ржу в голос", "Яка ж ти шикарна", – прокоментували фоловери.
Леся Нікітюк у відвертому купальнику на відпочинку
instagram / lesia_nikituk
Леся Нікітюк в боді
instagram / lesia_nikituk
Леся Нікітюк в купальнику біля машини
instagram / lesia_nikituk
Леся Нікітюк в купальнику
instagram / lesia_nikituk
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію та зробивши щось дивне з обличчям.
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