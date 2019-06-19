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"Незрівнянна!" Астаф'єва викликала захват у мережі сексуальної фотосесією

1.9тЧитати матеріал російською

Українська секс-бомба, співачка та актриса Даша Астаф'єва розбурхала шанувальників сексуальною фотосесією.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію знімків та відео, на якому еротично звивається перед камерами (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Можна, я буду такою, яка є у свої 33. Зі зморшками, від яких божеволію, бо кожна з них зробила мене мудрішою і кращою. Із сивим волоссям, над яким посміхаються такі самі як і я, маленькі дівчатка, які посивілі майже повністю у 16, не встигали зафарбовувати ці зрадницькі прогалини. Із сумним завжди поглядом, як би весело мені не було. Зі складками, які пізно прибирати в мільйоні програм щодо покращення зовнішності", — написала вона під роликом.

Даша Астаф'єва перед камерою

Даша Астаф'єва перед камерою

Instagram@da_astafieva

Також вона розповіла, що у неї розмір ноги — 37,5, хоча в улюблених туфлях створюється враження, що 45-й. "Дякую тим двом відсоткам, які мене розуміють і цінують. Цьомаю екран", — додала вона.

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Астаф'єва позувала в обтислій чорній сукні з оголеною спиною. Перед камерами вона показала апетитні форми, викликавши бурю емоцій у фанатів.

"Незрівнянна", "Подивилася відео і подумала, що тільки ви могли в декількох рухах викликати стільки емоцій. Дякую, що ви така", "Ти прекрасна", "Красуня, а головне людина", "Скільки ніжності", — написали захоплені фанати.

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

Instagram@da_astafieva

Даша Астаф'єва — профіль

Даша Астаф'єва — профіль

Instagram@da_astafieva

Ніжне фото Даші Астаф'євої

Ніжне фото Даші Астаф'євої

Instagram@da_astafieva

"Незрівнянна!" Астаф'єва викликала захват у мережі сексуальної фотосесією
"Незрівнянна!" Астаф'єва викликала захват у мережі сексуальної фотосесією
"Незрівнянна!" Астаф'єва викликала захват у мережі сексуальної фотосесією
"Незрівнянна!" Астаф'єва викликала захват у мережі сексуальної фотосесією

Можна, я буду такою, яка є в свої 33 ... З зморшками, від яких без розуму, тому що кожна з них зробила мене мудрішим і краще. З сивими волосками, яким посміхаються такі ж як і я, маленькі дівчинки, посивілі майже повністю в 16, відставали у навчанні зафарбовувати ці зрадницькі прогалини. З сумним завжди поглядом, як би весело мені не було. З складочками, які пізно і пішло прибирати в мільйон програм щодо поліпшення зовнішності. Можна, можливо ? І туфлі. Будь ласка, нехай на мені будуть ті, які я вибрала, і люблю. Так, у мене в них 45-й розмір, на вигляд, замість мого 37,5 .. Спасибі тим двом відсоткам, які мене розуміють і цінують. Цілу екран. Так мене побачити могли тільки: #video @emrikmartirosian #style @favoritki #mua @mogila_tatiana

Публікація від Даша Астаф'єва (@da_astafieva)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Астаф'єва брала участь у фотосесії в образі ворони, викликавши захват у шанувальників.

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Особа
Даша Астаф'єва
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесКраса
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