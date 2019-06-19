"Незрівнянна!" Астаф'єва викликала захват у мережі сексуальної фотосесією

Українська секс-бомба, співачка та актриса Даша Астаф'єва розбурхала шанувальників сексуальною фотосесією.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію знімків та відео, на якому еротично звивається перед камерами (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Можна, я буду такою, яка є у свої 33. Зі зморшками, від яких божеволію, бо кожна з них зробила мене мудрішою і кращою. Із сивим волоссям, над яким посміхаються такі самі як і я, маленькі дівчатка, які посивілі майже повністю у 16, не встигали зафарбовувати ці зрадницькі прогалини. Із сумним завжди поглядом, як би весело мені не було. Зі складками, які пізно прибирати в мільйоні програм щодо покращення зовнішності", — написала вона під роликом.

Даша Астаф'єва перед камерою Instagram@da_astafieva

Також вона розповіла, що у неї розмір ноги — 37,5, хоча в улюблених туфлях створюється враження, що 45-й. "Дякую тим двом відсоткам, які мене розуміють і цінують. Цьомаю екран", — додала вона.

Астаф'єва позувала в обтислій чорній сукні з оголеною спиною. Перед камерами вона показала апетитні форми, викликавши бурю емоцій у фанатів.

"Незрівнянна", "Подивилася відео і подумала, що тільки ви могли в декількох рухах викликати стільки емоцій. Дякую, що ви така", "Ти прекрасна", "Красуня, а головне — людина", "Скільки ніжності", — написали захоплені фанати.

Даша Астаф'єва Instagram@da_astafieva

Даша Астаф'єва — профіль Instagram@da_astafieva

Ніжне фото Даші Астаф'євої Instagram@da_astafieva

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Астаф'єва брала участь у фотосесії в образі ворони, викликавши захват у шанувальників.

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