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''Нескінченне захоплення'': Астаф'єва захопила відвертим танцем

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Українська співачка, актриса і екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва здивувала шанувальників відвертим відео з еротичним підтекстом.

Зірка поділилася їм на своїй сторінці в Instagram, що викликало справжню бурю серед користувачів мережі (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Астаф'єва в купальнику тілесного кольору і великому капелюсі плавно рухалася в кадрі і витончено зняла спідницю, підтанцьовуючи під музику. Її наряд підкреслив точену фігуру. Ролик вона назвала "Ранкова історія".

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"Відчуття, що Даша це відроджена Мерлін Монро", "Дуже ніжно і з душею", "Така граціозна, ніжна ... як живий спогад", "Яка красива, яка справжня, просто нескінченне захоплення", "Яка красива", – написали користувачі.

''Нескінченне захоплення'': Астаф'єва захопила відвертим танцем
''Нескінченне захоплення'': Астаф'єва захопила відвертим танцем
''Нескінченне захоплення'': Астаф'єва захопила відвертим танцем

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва показала фото, на якому позувала на пляжі в купальнику, що також не залишило байдужими шанувальників.

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Особа
Даша Астаф'єва
Тег
видео
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