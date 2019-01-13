''Нескінченне захоплення'': Астаф'єва захопила відвертим танцем

Українська співачка, актриса і екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва здивувала шанувальників відвертим відео з еротичним підтекстом.

Зірка поділилася їм на своїй сторінці в Instagram, що викликало справжню бурю серед користувачів мережі (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Астаф'єва в купальнику тілесного кольору і великому капелюсі плавно рухалася в кадрі і витончено зняла спідницю, підтанцьовуючи під музику. Її наряд підкреслив точену фігуру. Ролик вона назвала "Ранкова історія".

"Відчуття, що Даша це відроджена Мерлін Монро", "Дуже ніжно і з душею", "Така граціозна, ніжна ... як живий спогад", "Яка красива, яка справжня, просто нескінченне захоплення", "Яка красива", – написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва показала фото, на якому позувала на пляжі в купальнику, що також не залишило байдужими шанувальників.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся