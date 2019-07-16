"Неможливо не хотіти!" Астаф'єва викликала захват спокусливими фото

Українська секс-бомба, співачка й актриса Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками спокусливими знімками.

Так, фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в майці м'ятного кольору з дуже глибоким декольте і трусах.

Даша Астаф'єва у спокусливій фотосесії Фото з Instagram

Даша Астаф'єва сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Даша Астаф'єва Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових публікацій зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Даші Астаф'євої, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.

Даша Астаф'єва оголилася на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Даша Астаф'єва Фото з Instagram

Даша Астаф'єва продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Даша Астаф'єва засвітила пишні груди Фото з Instagram

Даша Астаф'єва продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Даша Астаф'єва сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Даша Астаф'єва засвітила груди Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Астаф'єва спантеличила шанувальників сценічним костюмом, виконаним в БДСМ-стилі.

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