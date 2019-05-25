"Немає слів,, неймовірна!" Каменських підірвала мережу відвертим весільним знімком

Поп-діва Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за репера Олексій Потапенка (Потап), порадувала шанувальників новим знімком у весільній сукні.
Відповідну фотографію, яка викликала бурю емоцій в коментарях, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
У коментарі Каменських нагадала, що сукню придбала в топовому київському салоні Novias. Макіяж перед весіллям робила зоряний стиліст Марія Самхарадзе, а укладку – Ірина Власова.
Шанувальники були в захваті через красу поп-діви, а деякі навіть заявили, що артистка не схожа на себе. Відвертий виріз, завдяки якому видно груди, також не залишився непоміченим.
"Не схожа на себе", "Мені одній здалося, що на цьому фото Настя схожа на Жанну Фріске. Приголомшливо", "Така красива! Просто Настя найкраща", "Виріз – бомба", "На фото гарна дівчина, але не Настя це. ..ні, не вона", "Шикарна", "Неймовірна красуня", "Весілля року", "Красива, шикарна, розкішна дівчина", "Не знаю, куди дивитися. Спочатку звичайно дивився, чесно скажу, в очі", – захопилися шанувальники.
Виріз на платті Каменських привернув увагу
скріншот
Каменських захопила шанувальників
скріншот - інстаграм Насті Каменських
Настю Каменських не впізнали
Instagram @ kamenskux
Через макіяжу не впізнали
Instagram @ kamenskux - скріншот
Шанувальники в захваті від Каменських
Instagram / kamenskux
І знову не впізнали Каменських на відвертому фото
Каменських назвали розкішної
Instagram / kamenskux
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В мережі давно ходили чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з кільцем, яке нагадувало обручки.
А 17 січня Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про відносини. Також Каменських представляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.
До останнього пара приховувала свої відносини від публіки. Історію їхнього кохання читайте за цим посиланням.
23 травня відбулася довгоочікуване весілля Каменських і Потапенка, на якому були присутні більш сотні гостей та знаменитостей.
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