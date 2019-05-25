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/Краса

"Немає слів,, неймовірна!" Каменських підірвала мережу відвертим весільним знімком

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Поп-діва Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за репера Олексій Потапенка (Потап), порадувала шанувальників новим знімком у весільній сукні.

Відповідну фотографію, яка викликала бурю емоцій в коментарях, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У коментарі Каменських нагадала, що сукню придбала в топовому київському салоні Novias. Макіяж перед весіллям робила зоряний стиліст Марія Самхарадзе, а укладку – Ірина Власова.

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Шанувальники були в захваті через красу поп-діви, а деякі навіть заявили, що артистка не схожа на себе. Відвертий виріз, завдяки якому видно груди, також не залишився непоміченим.

"Не схожа на себе", "Мені одній здалося, що на цьому фото Настя схожа на Жанну Фріске. Приголомшливо", "Така красива! Просто Настя найкраща", "Виріз – бомба", "На фото гарна дівчина, але не Настя це. ..ні, не вона", "Шикарна", "Неймовірна красуня", "Весілля року", "Красива, шикарна, розкішна дівчина", "Не знаю, куди дивитися. Спочатку звичайно дивився, чесно скажу, в очі", – захопилися шанувальники.

Виріз на платті Каменських привернув увагу

Виріз на платті Каменських привернув увагу

скріншот

Каменських захопила шанувальників

Каменських захопила шанувальників

скріншот - інстаграм Насті Каменських

Настю Каменських не впізнали

Настю Каменських не впізнали

Instagram @ kamenskux

Через макіяжу не впізнали

Через макіяжу не впізнали

Instagram @ kamenskux - скріншот

Шанувальники в захваті від Каменських

Шанувальники в захваті від Каменських

Instagram / kamenskux

І знову не впізнали Каменських на відвертому фото

І знову не впізнали Каменських на відвертому фото

Instagram

Каменських назвали розкішної

Каменських назвали розкішної

Instagram / kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Настя Каменських (NK)Олексій Потапенко (Потап)
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесвесілляКраса
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