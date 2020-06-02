Така процедура, як епіляція, серед радянських жінок здобула популярність в кінці 70-х років, з приходом в моду відкритих купальників і топів. До цього видалення небажаного волосся на тілі не вважали необхідністю.

Жінки в СРСР, які ретельно стежили за модними віяннями Європи і доглядали за власним тілом позбувалися від волосяного покриву нестандартними і навіть небезпечними способами. OBOZREVATEL вирішив розповісти, як робили епіляцію в Радянському союзі.

LiveJournal @EPILAS

Саме поняття "епіляція" радянським дівчатам було майже незнайоме. Цей термін використовували тільки косметологи в великих містах. Після того, як виросла популярність загальних пляжів і відкритих купальників, більшість радянських модниць були змушені позбуватися від волосся в домашніх умовах. Для цього вони використовували часом досить дивні методи.

"Небезпечна" бритва або станок

Найчастіше радянські дами просто голили ноги станком або "небезпечною бритвою". Засоби для гоління в СРСР були досить травмонебезпечними, а використовувані леза – дуже гострими. Станок розбирали і вставляли в нього лезо "Нева" або "Супутник". Для пом'якшення процесу розтирали трохи мильної піни і наносили на шкіру.

Бритва і леза "Нева" LiveJournal

Це був універсальний і найбільш бюджетний спосіб отримати гладкі ноги, видалити непотрібне волосся під пахвами і в зоні бікіні. Однак найчастіше після гоління дівчата отримували численні порізи, на які клеїли шматочок газетного паперу, щоб зупинити кров і не залишати сліди від зеленки або йоду на шкірі.

"Небезпечна" бритва LiveJournal

Іранська глина і французькі креми

Більш прогресивні модниці СРСР купували в аптеках спеціальний порошок із глини з Ірану "Нурі" для знищення ненависного волосся. Його розводили водою в пасту, наносили на потрібні ділянки тіла, а після засихання счищали з шкіри разом зі зруйнованими волосками спеціальною лопаткою. Запах у цієї пасти цієї був різким, але ефект застосування виправдовував дискомфорт.

Порошок "Нурі" furfurmag.ru

Наймоднішим і найдорожчим засобом в той час був французький крем "Бокаж", який діяв так само. як сучасні креми для депіляції. Придбати такий засіб можна було тільки у спекулянтів.

Французький крем для депіляції Авито

Пінцети і віск

Ще один популярний спосіб – воскові смужки, які потрібно було "приклеїти" до небажаного волосся, а потім різко смикнути. В даний час видалення волосся воском також часто зустрічається, проте сучасні воскові смужки істотно відрізняються від тих, що використовувалися в СРСР.

епіляція воском Life.ru

Віск, який наносили на тканину або папір, добре розігрівали (деякі навіть використовували для цього праску), щільно притискали до шкіри, при цьому він був досить гарячим і розтікався по шкірі. Потім різким рухом смужку відривали від шкіри. Іноді від цього з'являлися сильні подразнення і пошкодження шкіри. Більш того, віск залишався на тілі, і видалити його після процедури було вельми проблематично.

shelfcosmetics.com

Ще один часто застосовуваний варіант – пінцет. У більшості випадків його використовували для видалення волосся на обличчі. Висмикували волосся на тілі пінцетом також нерідко, однак це процедура втомлива і вкрай неприємна.

Перекис водню та інші фарбувальні речовини

Жінки, які не хотіли мати болісні відчуття і отримувати пошкодження шкіри, обходилися більш "гуманним" способом. Вони просто знебарвлювали волосся за допомогою розчину перекису водню або потовчених таблеток гідропериту. Після цього волосся втрачало колір і ставало непомітним. Однак власниці ніжної шкіри ризикували отримати хімічний опік. Пізніше для знебарвлення небажаного волосяного покриву почали застосовувати агресивні аміачні окислювачі та барвники (популярною була марка "Блондекс").

Dusea.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, який макіяж був в моді у СРСР. Читайте також про те, як радянські жінки робили манікюр за допомогою голок, зеленки і лез.