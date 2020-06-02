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2 червня • оновлено в 06:28
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Небезпечні бритви, глина з Ірану та пінцети: як робили епіляцію в СРСР

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Така процедура, як епіляція, серед радянських жінок здобула популярність в кінці 70-х років, з приходом в моду відкритих купальників і топів. До цього видалення небажаного волосся на тілі не вважали необхідністю.

Жінки в СРСР, які ретельно стежили за модними віяннями Європи і доглядали за власним тілом позбувалися від волосяного покриву нестандартними і навіть небезпечними способами. OBOZREVATEL вирішив розповісти, як робили епіляцію в Радянському союзі.

Небезпечні бритви, глина з Ірану та пінцети: як робили епіляцію в СРСР

LiveJournal @EPILAS

Саме поняття "епіляція" радянським дівчатам було майже незнайоме. Цей термін використовували тільки косметологи в великих містах. Після того, як виросла популярність загальних пляжів і відкритих купальників, більшість радянських модниць були змушені позбуватися від волосся в домашніх умовах. Для цього вони використовували часом досить дивні методи.

"Небезпечна" бритва або станок

Найчастіше радянські дами просто голили ноги станком або "небезпечною бритвою". Засоби для гоління в СРСР були досить травмонебезпечними, а використовувані леза – дуже гострими. Станок розбирали і вставляли в нього лезо "Нева" або "Супутник". Для пом'якшення процесу розтирали трохи мильної піни і наносили на шкіру.

Бритва і леза "Нева"

Бритва і леза "Нева"

LiveJournal

Це був універсальний і найбільш бюджетний спосіб отримати гладкі ноги, видалити непотрібне волосся під пахвами і в зоні бікіні. Однак найчастіше після гоління дівчата отримували численні порізи, на які клеїли шматочок газетного паперу, щоб зупинити кров і не залишати сліди від зеленки або йоду на шкірі.

"Небезпечна" бритва

"Небезпечна" бритва

LiveJournal

Іранська глина і французькі креми

Більш прогресивні модниці СРСР купували в аптеках спеціальний порошок із глини з Ірану "Нурі" для знищення ненависного волосся. Його розводили водою в пасту, наносили на потрібні ділянки тіла, а після засихання счищали з шкіри разом зі зруйнованими волосками спеціальною лопаткою. Запах у цієї пасти цієї був різким, але ефект застосування виправдовував дискомфорт.

Порошок "Нурі"

Порошок "Нурі"

furfurmag.ru

Наймоднішим і найдорожчим засобом в той час був французький крем "Бокаж", який діяв так само. як сучасні креми для депіляції. Придбати такий засіб можна було тільки у спекулянтів.

Французький крем для депіляції

Французький крем для депіляції

Авито

Пінцети і віск

Ще один популярний спосіб – воскові смужки, які потрібно було "приклеїти" до небажаного волосся, а потім різко смикнути. В даний час видалення волосся воском також часто зустрічається, проте сучасні воскові смужки істотно відрізняються від тих, що використовувалися в СРСР.

епіляція воском

епіляція воском

Life.ru

Віск, який наносили на тканину або папір, добре розігрівали (деякі навіть використовували для цього праску), щільно притискали до шкіри, при цьому він був досить гарячим і розтікався по шкірі. Потім різким рухом смужку відривали від шкіри. Іноді від цього з'являлися сильні подразнення і пошкодження шкіри. Більш того, віск залишався на тілі, і видалити його після процедури було вельми проблематично.

Небезпечні бритви, глина з Ірану та пінцети: як робили епіляцію в СРСР

shelfcosmetics.com

Ще один часто застосовуваний варіант – пінцет. У більшості випадків його використовували для видалення волосся на обличчі. Висмикували волосся на тілі пінцетом також нерідко, однак це процедура втомлива і вкрай неприємна.

Перекис водню та інші фарбувальні речовини

Жінки, які не хотіли мати болісні відчуття і отримувати пошкодження шкіри, обходилися більш "гуманним" способом. Вони просто знебарвлювали волосся за допомогою розчину перекису водню або потовчених таблеток гідропериту. Після цього волосся втрачало колір і ставало непомітним. Однак власниці ніжної шкіри ризикували отримати хімічний опік. Пізніше для знебарвлення небажаного волосяного покриву почали застосовувати агресивні аміачні окислювачі та барвники (популярною була марка "Блондекс").

Небезпечні бритви, глина з Ірану та пінцети: як робили епіляцію в СРСР

Dusea.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, який макіяж був в моді у СРСР. Читайте також про те, як радянські жінки робили манікюр за допомогою голок, зеленки і лез.

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Автор
Єва Романова
Теги
Стиль СРСР Краса
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