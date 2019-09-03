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3 вересня • оновлено в 21:18
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Не впізнати: легенда Голлівуду кардинально змінила імідж

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Відома голлівудська актриса і модель Шарліз Терон кардинально змінила імідж.

На своїй сторінці в Instagram зірка похвалилася новою зачіскою, через яку її багато шанувальників навіть не впізнали.

"Вона повернулася", – написала Терон під фото, пояснивши хештегом, що йдеться про її героїню-злочинницю у фільмі "Форсаж-9", який вийде в прокат у травні 2020 року.

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Так, блондинка Сайфер постане на екранах не з довгими дредами, а зі стрижкою "під горшок", укороченою на потилиці, і довгим чубчиком. Причому відтінок волосся вона також змінила на русявий, завдяки якому обличчя актриси стало ще виразнішим.

Шарліз Терон змінила імідж для зйомок

Шарліз Терон змінила імідж для зйомок

instagram / charlizeafrica

Образ кіберзлочинниці у фільмі доповнили пірсинг у вусі, яскравий макіяж і чорно-червона майка.

Порівняння образів Шарліз Терон у "Форсаж 8" і "Форсаж 9"

Порівняння образів Шарліз Терон у "Форсаж 8" і "Форсаж 9"

instagram.com/explore

Пропонуємо читачам згадати, з якими зачісками Шарліз Терон ходила останнім часом:

Шарліз Терон з кучериками

Шарліз Терон з кучериками

instagram / charlizeafrica

Блондинка Шарліз Терон із каре

Блондинка Шарліз Терон із каре

instagram / charlizeafrica

Шарліз Терон із каре

Шарліз Терон із каре

instagram / charlizeafrica

Шарліз Терон - шатенка з хвостом

Шарліз Терон - шатенка з хвостом

instagram / charlizeafrica

Шарліз Терон - шатенка

Шарліз Терон - шатенка

instagram / charlizeafrica

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Шарліз Терон знялася оголеною в рекламі аромату Dior – J'adore Absolu.

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Особа
Шарліз Терон
Місце
США
Теги
Форсаж шоу-бизнес Краса кіно зміна іміджу
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