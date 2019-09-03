Не впізнати: легенда Голлівуду кардинально змінила імідж

Відома голлівудська актриса і модель Шарліз Терон кардинально змінила імідж.
На своїй сторінці в Instagram зірка похвалилася новою зачіскою, через яку її багато шанувальників навіть не впізнали.
"Вона повернулася", – написала Терон під фото, пояснивши хештегом, що йдеться про її героїню-злочинницю у фільмі "Форсаж-9", який вийде в прокат у травні 2020 року.
Так, блондинка Сайфер постане на екранах не з довгими дредами, а зі стрижкою "під горшок", укороченою на потилиці, і довгим чубчиком. Причому відтінок волосся вона також змінила на русявий, завдяки якому обличчя актриси стало ще виразнішим.
Шарліз Терон змінила імідж для зйомок
instagram / charlizeafrica
Образ кіберзлочинниці у фільмі доповнили пірсинг у вусі, яскравий макіяж і чорно-червона майка.
Порівняння образів Шарліз Терон у "Форсаж 8" і "Форсаж 9"
instagram.com/explore
Пропонуємо читачам згадати, з якими зачісками Шарліз Терон ходила останнім часом:
Шарліз Терон з кучериками
instagram / charlizeafrica
Блондинка Шарліз Терон із каре
instagram / charlizeafrica
Шарліз Терон із каре
instagram / charlizeafrica
Шарліз Терон - шатенка з хвостом
instagram / charlizeafrica
Шарліз Терон - шатенка
instagram / charlizeafrica
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Шарліз Терон знялася оголеною в рекламі аромату Dior – J'adore Absolu.
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