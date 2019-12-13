Не стрижіться так: 5 зачісок, які старять жінку

Будь-який досвідчений майстер підтвердить, що існує цілий ряд стрижок, здатних візуально зістарити.

Навряд чи про це мріють представниці прекрасної статі. Щоб застерегти своїх читачок від помилки, OBOZREVATEL пропонує дізнатися про стрижки, які візуально роблять жінку старшою.

Довге волосся з рівним зрізом

izuminki.com

Довгі рівно підстрижене волосся – не найкраще рішення для жінок у віці. Така стрижка буде, без сумніву, старити і привертати увагу до недоліків і вікових змін на обличчі.

Ліпше всього в такій ситуації вкоротити зачіску. При цьому не обов'язково робити екстремально коротку стрижку, особливо якщо вам це не до душі. Цілком можна зупинитися на довжині до рівня плечей.

Пряме каре та рівний чубчик

moddam.ru

Густий рівний чубчик в поєднанні з симетричним прямим каре не тільки вийшли із моди, але й здатні візуально додати років.

Замість прямого каре з рівним чубчиком краще зробити каре з профільованими кінцями або з градуюванням і косий або рваний полегшений пишний чубок.

Повністю симетричні стрижки

modamix.net

100-відсотково симетричні стрижки акцентують увагу на недоліках обличчя і візульно роблять старшими навіть молодих жінок. До того ж такі стрижки суворо протипоказані круглолицим дівчатам і власницям пишної фігури.

У якості альтернативи підійде стрижка з косим чубком або профільованими кінцями. Асиметрія волосся з обох сторін обличчя і зовсім омолодить, і, крім того, зробить образ більш сучасним.

Гаврош

krasota-zdes.ru

Колись стрижка гаврош була на піку популярності, але цей час залишився далеко позаду. Крім того, що "гаврош" вже давно не в тренді, він може істотно зовні зістарити. У якості альтернативи можна запропонувати "піксі" або, як ще кажуть, стрижку "під хлопчика". Ця стрижка тримається в моді вже кілька років, і, найголовніше, вона, на відміну від "гавроша", молодить і освіжає жінку.

Каре без чубчика

shpilki.net

Каре без чубчика повністю відкриває лоба, на якому навіть у багатьох молодих жінок з'являються зморшки і заломи. А саме каре візуально виділяє якраз саме верхню частину обличчя. Тому, якщо ваш лоб не такий ідеально гладкий, як вам хотілося б, краще прикрити його легким косим або рваним чубчиком.

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