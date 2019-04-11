"Не соромно?" Напівгола Глюкоза розлютила мережу пікантним фото

Російська співачка Наталія Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза, розлютила шанувальників пікантним фото.
Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Наталя позувала в напівпрозорому білому боді, з-під якого видно її груди. Зазначимо, що інтимну частину тіла співачка прикрила стікерами у вигляді зірочок.
"Сумували?", — лаконічно підписала публікацію Іонова.
Якщо коли-небудь ти погубиш мене, Я не буду шкодувати ні про що, ні про минуле Якщо ти в прірву коли-небудь впадеш, Я упаду за тобою, щоб не бачити, як ти летиш в повітрі. Якщо ти коли-небудь мені збрешеш, Значить, ти мене вже й не любиш. Коли ти дивишся в очі, мене пробирає дрож. Коли твоя долоня стосується мого підборіддя. Якщо коли-небудь я піду, Не відпускай ні за що ти мене, мій улюблений. Хоч і буду кричати, що більше я тебе не люблю. Я люблю тебе більше, ніж могла б любити тебе, милий. Якщо раптом я притисніть тихо до твоїх грудей, Ти мене обійми дуже міцно з любов'ю. На щастя чи на нещастя, твоя я, прийми, Як і ти тільки мій, добре, що ти зрозумів. Якщо вранці з тобою я зустріну світанок, Я в обіймах твоїх растворяюсь. З кожним разом я більше люблю так тебе, З кожним разом все більше закохуюся. Якщо коли-небудь ти погубиш мене, Я не буду жаліти про смерть. Ти постав близько до серця мені дула-курок І стріляй, не зволікайте, що є сили. "Якщо коли-небудь ти погубиш мене" Енн Лейн
"Не соромно?", "А чому не оголена?"," В такому віці сором і ганьба таке показувати", "Для чоловіка демонструй, нам не цікаво", "Просто непристойно", — обурилися шанувальники.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Глюкоза викликала аналогічну реакцію публічним поцілунком з жінкою.
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