|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Краса

"Не соромно?" Напівгола Глюкоза розлютила мережу пікантним фото

1.5тЧитати матеріал російською

Російська співачка Наталія Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза, розлютила шанувальників пікантним фото.

Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Наталя позувала в напівпрозорому білому боді, з-під якого видно її груди. Зазначимо, що інтимну частину тіла співачка прикрила стікерами у вигляді зірочок.

"Сумували?", — лаконічно підписала публікацію Іонова.

Якщо коли-небудь ти погубиш мене, Я не буду шкодувати ні про що, ні про минуле Якщо ти в прірву коли-небудь впадеш, Я упаду за тобою, щоб не бачити, як ти летиш в повітрі. Якщо ти коли-небудь мені збрешеш, Значить, ти мене вже й не любиш. Коли ти дивишся в очі, мене пробирає дрож. Коли твоя долоня стосується мого підборіддя. Якщо коли-небудь я піду, Не відпускай ні за що ти мене, мій улюблений. Хоч і буду кричати, що більше я тебе не люблю. Я люблю тебе більше, ніж могла б любити тебе, милий. Якщо раптом я притисніть тихо до твоїх грудей, Ти мене обійми дуже міцно з любов'ю. На щастя чи на нещастя, твоя я, прийми, Як і ти тільки мій, добре, що ти зрозумів. Якщо вранці з тобою я зустріну світанок, Я в обіймах твоїх растворяюсь. З кожним разом я більше люблю так тебе, З кожним разом все більше закохуюся. Якщо коли-небудь ти погубиш мене, Я не буду жаліти про смерть. Ти постав близько до серця мені дула-курок І стріляй, не зволікайте, що є сили. "Якщо коли-небудь ти погубиш мене" Енн Лейн

Публікація від ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

Нудьгували? 💞😉

Публікація від ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

Новини
Зірка російських серіалів повністю роздяглася у ванній: пікантне фото

"Не соромно?", "А чому не оголена?"," В такому віці сором і ганьба таке показувати", "Для чоловіка демонструй, нам не цікаво", "Просто непристойно", — обурилися шанувальники.

"Не соромно?" Напівгола Глюкоза розлютила мережу пікантним фото
"Не соромно?" Напівгола Глюкоза розлютила мережу пікантним фото
"Не соромно?" Напівгола Глюкоза розлютила мережу пікантним фото
"Не соромно?" Напівгола Глюкоза розлютила мережу пікантним фото
"Не соромно?" Напівгола Глюкоза розлютила мережу пікантним фото
"Не соромно?" Напівгола Глюкоза розлютила мережу пікантним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Глюкоза викликала аналогічну реакцію публічним поцілунком з жінкою.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Наташа Іонова (Глюк'оZа)
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки