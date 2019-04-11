"Не соромно?" Напівгола Глюкоза розлютила мережу пікантним фото

Російська співачка Наталія Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза, розлютила шанувальників пікантним фото.

Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Наталя позувала в напівпрозорому білому боді, з-під якого видно її груди. Зазначимо, що інтимну частину тіла співачка прикрила стікерами у вигляді зірочок.

"Сумували?", — лаконічно підписала публікацію Іонова.

"Не соромно?", "А чому не оголена?"," В такому віці сором і ганьба таке показувати", "Для чоловіка демонструй, нам не цікаво", "Просто непристойно", — обурилися шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Глюкоза викликала аналогічну реакцію публічним поцілунком з жінкою.

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