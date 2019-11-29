Не схожа на себе: розкішній зовнішності 69-річної Бабкіної знайшли пояснення

69-річна російська співачка Надія Бабкіна цілковито не схожа на себе, тому що веде здоровий спосіб життя й у шлюбі з молодим чоловіком.
Такого висновку дійшла косметологиня Маріят Мухіна, пояснивши здивування шанувальників щодо того, що у артистки немає зморшок, передає видання "Teleprogramma.pro".
Зовнішності Бабкіної знайшли пояснення
instagram/ ngbabkina
"Її біологічний вік не відповідає паспортному. І якраз причина цієї молодості у тому, що вона застосовує на собі нетрадиційні методи, зокрема часто відвідує Алтайський край. Ще вона часто їздить до Сочі, де в санаторіях практикує здоровий спосіб життя, а ще санаторне лікування, що позначається дуже потужно на молодості шкіри", – вважає фахівчиня.
Бабкіній – 69: чому в неї такий молодий вигляд
instagram/ngbabkina
За її словами, на зовнішність також впливає ще й молодий чоловік Євген Гор, якому зараз 39 років.
"Ми знаємо, що ті жінки, чоловіки яких молодші за них, вигляда мають значно кращий, за статистикою", – додала Мухіна.
Надія Бабкіна – зовнішність
instagram/ngbabkina
Надія Бабкіна – фото
instagram/ngbabkina
Зовнішність Надії Бабкіної
instagram/ngbabkina
Надія Бабкіна
instagram/ngbabkina
Надія Бабкіна – 69 років
instagram/ngbabkina
Як повідомляв OBOZREVATEL, Бабкіна давно відома тим, що з віком не старіє. Безліч шанувальників задавалися питанням, як їй вдається мати такий вигляд. У липні, ніби у відповідь фанатам, Бабкіна опублікувала оголене фото, на якому позувала, лежачи у ванній із піною.
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