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29 листопада • оновлено в 10:44
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Не схожа на себе: розкішній зовнішності 69-річної Бабкіної знайшли пояснення

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69-річна російська співачка Надія Бабкіна цілковито не схожа на себе, тому що веде здоровий спосіб життя й у шлюбі з молодим чоловіком.

Такого висновку дійшла косметологиня Маріят Мухіна, пояснивши здивування шанувальників щодо того, що у артистки немає зморшок, передає видання "Teleprogramma.pro".

Зовнішності Бабкіної знайшли пояснення

Зовнішності Бабкіної знайшли пояснення

instagram/ ngbabkina

"Її біологічний вік не відповідає паспортному. І якраз причина цієї молодості у тому, що вона застосовує на собі нетрадиційні методи, зокрема часто відвідує Алтайський край. Ще вона часто їздить до Сочі, де в санаторіях практикує здоровий спосіб життя, а ще санаторне лікування, що позначається дуже потужно на молодості шкіри", – вважає фахівчиня.

Бабкіній – 69: чому в неї такий молодий вигляд

Бабкіній – 69: чому в неї такий молодий вигляд

instagram/ngbabkina

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За її словами, на зовнішність також впливає ще й молодий чоловік Євген Гор, якому зараз 39 років.

"Ми знаємо, що ті жінки, чоловіки яких молодші за них, вигляда мають значно кращий, за статистикою", – додала Мухіна.

Надія Бабкіна – зовнішність

Надія Бабкіна – зовнішність

instagram/ngbabkina

Надія Бабкіна – фото

Надія Бабкіна – фото

instagram/ngbabkina

Зовнішність Надії Бабкіної

Зовнішність Надії Бабкіної

instagram/ngbabkina

Надія Бабкіна

Надія Бабкіна

instagram/ngbabkina

Надія Бабкіна – 69 років

Надія Бабкіна – 69 років

instagram/ngbabkina

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бабкіна давно відома тим, що з віком не старіє. Безліч шанувальників задавалися питанням, як їй вдається мати такий вигляд. У липні, ніби у відповідь фанатам, Бабкіна опублікувала оголене фото, на якому позувала, лежачи у ванній із піною.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Надія Бабкіна
Теги
Краса шоу-бизнес фотографии фотосессія косметика
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
И ничего что пупок на подбородке...
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