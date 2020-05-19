Не робіть це: 5 звичок, які старять шкіру обличчя

Іноді причиною старіння шкіри обличчя можуть бути абсолютно невинні на перший погляд звички.

Так, Рамблер пише про щоденні ритуали, які старять шкіру.

bb.lv

Притискати телефон щокою до плеча

У такому положенні обличчя звисає вбік, через що контури розмиваються й утворюється друге підборіддя. Крім того, на екрані телефону знаходиться безліч мікробів, які ми самі ж начебто "втираємо" в шкіру й провокуємо запалення.

Витирати обличчя рушником

Під час тертя шкіра обличчя розтягується, що робить овал нечітким і сприяє появі зморшок. Також тканина травмує вологу шкіру. Краще витирати обличчя одноразовими паперовими рушниками.

compoferrum.ru

Відмова від сонцезахисних окулярів

Відмова від окулярів у сонячну погоду змушує нас жмуритися. Через це навколо очей утворюються "гусячі лапки", які через пару років відчутно додадуть віку.

Морщити лоба

Якщо ви постійно морщите лоба, над переніссям з'являються вертикальні складки, а при регулярному підкиданні брів – лоб "прикрашають" горизонтальні зморшки.

Підпирати обличчя рукою

Така поза – шлях до другого підборіддя, носогубних складок і зморшок під очима. Крім того, з часом шкіра буде втрачати еластичність і провисати. Кровообіг обличчя порушується й воно частіше набрякає.

telegraf.com.ua

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