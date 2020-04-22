Не робіть так! Названо звички, які псують шкіру

Людська шкіра реагує на безліч подразників: від сонячного світла до неправильної температури води. Щоб зберегти її молодість і здоровий вигляд необхідно не тільки робити процедури і використовувати косметику, але і відмовлятися від шкідливих речей.

Про п'ять найпоширеніших звичок, які псують стан шкіри пише Harpers Bazaar.

Зловживання цукром

Шкіра складається з протеїнових структур – еластину і колагенових волокон. Цукор може вступати в хімічні реакції з цілою низкою елементів, включаючи протеїн. Еластичні волокна шкіри під впливом цукру швидше старіють і втрачають еластичність. Шкіра стає в'ялою і пухкою.

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Алкоголь

Алкоголь витягує воду, вітаміни і поживні речовини, тим самим сприяючи старінню шкіри.

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Видавлювання прищів

Через видавлювання прищів, особливо на ранній стадії, запалення поширюється в більш глибокі шари шкіри і викликає ще більше її пошкодження.

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Куріння

Куріння помітно впливає на шкіру: активізує гени, відповідальні за ензим, що знижує рівень колагену в шкірі, що, зі свого боку, збільшує кількість зморшок і сприяє провисанню шкіри.

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Нестача води

Волокна шкіри – протеїн і колаген – краще функціонують у вологому середовищі.

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