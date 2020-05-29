Не робіть так! Названо 4 помилки в макіяжі, які старять

Дівчата використовують косметику, щоб виглядати привабливіше і молодше, але існують помилки в макіяжі, які дають зворотний ефект.

Про 4 поширені makeup-помилки, які візуально додають вік, пише "Рамблер женский".

Товсті чорні стрілки

Товсті й при цьому вугільно-чорні стрілки можуть візуально додати віку навіть молодій дівчині та створити враження "важких" повік.

Фото: yandex.kz

Тому візажисти рекомендують робити тонку стрілку. І якщо ви блондинка, то краще не чорну, а темно-коричневу.

Кілька акцентів одночасно

Все частіше можна побачити дівчат з макіяжем, акценти в якому зроблені одночасно і на очі, і на губи. Однак, за словами фахівців, такий прийом зараз не в моді.

Фото: instagram / morphebrushes

Тому, якщо ви робите акцент на губах, макіяж очей повинен бути більш нейтральним і не перетягувати увагу на себе.

Яскраві брови

Яскраво нафарбовані брови можуть надати вашому обличчю недоглянутий вигляд і додати кілька зайвих років.

Фото: /today.kz

Краще обирайте відтінки на тон світліше вашого власного кольору брів і не виходьте за межі власного контуру.

Тіні в колір одягу

Фото: cosmetic.ua

Такий підбір відтінків відразу впадає в око. Подібний макіяж приречений на невдачу, адже він може візуально додати вам віку, а ще – буде виглядати безглуздо.

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