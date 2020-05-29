Головна Новини
29 травня • оновлено в 12:40
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

Не робіть так! Названо 4 помилки в макіяжі, які старять

1.2т
Читати матеріал російською

Дівчата використовують косметику, щоб виглядати привабливіше і молодше, але існують помилки в макіяжі, які дають зворотний ефект.

Про 4 поширені makeup-помилки, які візуально додають вік, пише "Рамблер женский".

Товсті чорні стрілки

Товсті й при цьому вугільно-чорні стрілки можуть візуально додати віку навіть молодій дівчині та створити враження "важких" повік.

Не робіть так! Названо 4 помилки в макіяжі, які старять

Фото: yandex.kz

Тому візажисти рекомендують робити тонку стрілку. І якщо ви блондинка, то краще не чорну, а темно-коричневу.

Кілька акцентів одночасно

Все частіше можна побачити дівчат з макіяжем, акценти в якому зроблені одночасно і на очі, і на губи. Однак, за словами фахівців, такий прийом зараз не в моді.

Не робіть так! Названо 4 помилки в макіяжі, які старять

Фото: instagram / morphebrushes

Тому, якщо ви робите акцент на губах, макіяж очей повинен бути більш нейтральним і не перетягувати увагу на себе.

Яскраві брови

Яскраво нафарбовані брови можуть надати вашому обличчю недоглянутий вигляд і додати кілька зайвих років.

Не робіть так! Названо 4 помилки в макіяжі, які старять

Фото: /today.kz

Краще обирайте відтінки на тон світліше вашого власного кольору брів і не виходьте за межі власного контуру.

Тіні в колір одягу

Не робіть так! Названо 4 помилки в макіяжі, які старять

Фото: cosmetic.ua

Такий підбір відтінків відразу впадає в око. Подібний макіяж приречений на невдачу, адже він може візуально додати вам віку, а ще – буде виглядати безглуздо.

Раніше OBOZREVATEL назвав 4 головних тренди в макіяжі 2020: візажисти рекомендують придбати рум'яна, різнокольорові палетки тіней та хайлайтер.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
Теги
макияж Краса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Lady Краса

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 811.

    Вилікувалися: 8934. Померли: 679.

  • У світі захворіли понад 5,8 млн осіб, загинули – більше 359 тисяч.

  • Вірусологиня попередила про другу хвилю епідемії COVID-19 в Україні.

  • В Україні є ефективний препарат від СOVID-19: лікарка розповіла, чому ним майже не лікують.

  • Україна пройшла пік коронавірусу: в НАНУ зробили обнадійливий висновок.

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги