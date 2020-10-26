Названо три головні принципи гарного обличчя

Данські вчені провели дослідження і вивели три принципи краси, які діють незалежно від віку людини і інших умов.

Фахівці також прийшли до висновку, що люди, які незадоволені своїм зовнішнім виглядом, схильні переоцінювати критерії краси, тоді як ті, кого все влаштовує, часто більш реалістично підходять до оцінки себе, пише Рамблер.

По-перше, найголовніше, щоб обличчя було симетричним. Це куди важливіше модних типажів, яке обрало суспільство. Симетрія символізує про хороші гени, які може передати людина своєму потомству, а асиметрія сигналізує про неполадки в організмі.

Другий критерій краси – наявність рис обличчя, як можна більш типових для середньостатистичного представника вашого народу.

Третій – рівна шкіра. Темні кола під очима, висип або тьмяний колір обличчя – також можуть погіршити оцінку зовнішності іншої людини.

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