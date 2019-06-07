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Названо топ-5 помилок в макіяжі, які старять

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Макіяж — сильна жіноча зброя, яка дозволяє подати свої зовнішні дані найбільш вигідно. Однак найчастіше дами стикаються з такою проблемою: макіяж їх старить — або з легкого і природного перетворюється в бойову розмальовку.

OBOZREVATEL розповість про найпростіші і найпоширеніші помилки в макіяжі, які допускає майже кожна дівчина.

Непідготовлена шкіра

Одна з найпоширеніших помилок в макіяжі — наносити тональний засіб або пудру на непідготовлену шкіру. Адже без основи під макіяж або зволожувального крему, тональник видасть на обличчі будь-яку нерівність, лущення.

Названо топ-5 помилок в макіяжі, які старять

Фото: swjournal.ru

Тому спочатку слід користуватися легким зволожуючим кремом або ж основою під макіяж, а потім робити макіяж.

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Занадто багато тонального крему

Багато дівчат, бажаючи домогтися ефекту ідеальної матової шкіри, часто переборщують з тональними засобами. Занадто щільний шар і неправильно підібраний колір тонального крему може акцентувати увагу на зморшках, і додати кілька зайвих років.

Названо топ-5 помилок в макіяжі, які старять

Фото: Goodhouse.kz

Тому слід вибирати легкі тональні засоби, які зроблять шкіру більш здоровою і природною.

Яскраві брови

Яскраво нафарбовані брови можуть надати вашому обличчю недоглянутий вигляд і додати кілька зайвих років.

Названо топ-5 помилок в макіяжі, які старять

Фото: racurs.ua

Краще обирайте відтінки на тон світліше вашого власного кольору брів і не виходьте за межі власного контуру.

Нерозтушований контур на губах

Багато дівчат користуються контуром для губ, щоб зробити їхню форму чіткішою і об'ємною. Але потрібно вкрай обережно це робити, щоб він не дуже виділявся і не привертав увагу.

Названо топ-5 помилок в макіяжі, які старять

Фото: club Sovet

Також контур для губ обов'язково повинен збігатися з кольором помади.

Жорстке скульптування

Скульптування покликане коригувати форму обличчя, приховуючи недоліки і підкреслюючи достоїнства. Тому тут головне не переборщити і не користуватися рудуватим бронзером.

Названо топ-5 помилок в макіяжі, які старять

Фото: Avrorra.com

Раніше OBOZREVATEL розповів про топ-5 модних трендів в макіяжі на 2019 рік.

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