Названо топ-5 помилок в макіяжі, які старять

Макіяж — сильна жіноча зброя, яка дозволяє подати свої зовнішні дані найбільш вигідно. Однак найчастіше дами стикаються з такою проблемою: макіяж їх старить — або з легкого і природного перетворюється в бойову розмальовку.
OBOZREVATEL розповість про найпростіші і найпоширеніші помилки в макіяжі, які допускає майже кожна дівчина.
Непідготовлена шкіра
Одна з найпоширеніших помилок в макіяжі — наносити тональний засіб або пудру на непідготовлену шкіру. Адже без основи під макіяж або зволожувального крему, тональник видасть на обличчі будь-яку нерівність, лущення.
Фото: swjournal.ru
Тому спочатку слід користуватися легким зволожуючим кремом або ж основою під макіяж, а потім робити макіяж.
Занадто багато тонального крему
Багато дівчат, бажаючи домогтися ефекту ідеальної матової шкіри, часто переборщують з тональними засобами. Занадто щільний шар і неправильно підібраний колір тонального крему може акцентувати увагу на зморшках, і додати кілька зайвих років.
Фото: Goodhouse.kz
Тому слід вибирати легкі тональні засоби, які зроблять шкіру більш здоровою і природною.
Яскраві брови
Яскраво нафарбовані брови можуть надати вашому обличчю недоглянутий вигляд і додати кілька зайвих років.
Фото: racurs.ua
Краще обирайте відтінки на тон світліше вашого власного кольору брів і не виходьте за межі власного контуру.
Нерозтушований контур на губах
Багато дівчат користуються контуром для губ, щоб зробити їхню форму чіткішою і об'ємною. Але потрібно вкрай обережно це робити, щоб він не дуже виділявся і не привертав увагу.
Фото: club Sovet
Також контур для губ обов'язково повинен збігатися з кольором помади.
Жорстке скульптування
Скульптування покликане коригувати форму обличчя, приховуючи недоліки і підкреслюючи достоїнства. Тому тут головне не переборщити і не користуватися рудуватим бронзером.
Фото: Avrorra.com
Раніше OBOZREVATEL розповів про топ-5 модних трендів в макіяжі на 2019 рік.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!