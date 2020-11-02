Названо список зачісок, які були популярні в СРСР. Фото

Мода постійно змінюється, тому глянувши на старі фотографії, деякі зачіски наших попередників можуть викликати як подив, так і захоплення.

В СРСР були популярні багато образів, починаючи від ретро-хвилі і закінчуючи "хімією", пише uznayvse.ru (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Серед них є абсолютно незвичайні зачіски на кшталт "кошики" і "бабетти", до яких зараз дівчата вдаються рідко.

Модні зачіски в СРСР uznayvse.ru

Стало відомо, які були популярні зачіски в СРСР uznayvse.ru

Названо популярні зачіски в СРСР uznayvse.ru

22 жіночі зачіски, популярні в СРСР uznayvse.ru

Однак, деякі з цих зачісок популярні й донині – наприклад, ретро-хвилі і стрижка "паж", з якою Наталія Варлей з'явилася в "Кавказькій полонянці" – ці образи часто фігурують на модних зйомках для глянцевих журналів.

Стало відомо, які були популярні зачіски в СРСР uznayvse.ru

Названо популярні зачіски в СРСР uznayvse.ru

22 жіночі зачіски, популярні в СРСР uznayvse.ru

Модні зачіски в СРСР uznayvse.ru

Стало відомо, які були популярні зачіски в СРСР uznayvse.ru

22 жіночі зачіски, популярні в СРСР uznayvse.ru

Модні зачіски в СРСР uznayvse.ru

Названо популярні зачіски в СРСР uznayvse.ru

Стало відомо, які були популярні зачіски в СРСР uznayvse.ru

Модні зачіски в СРСР uznayvse.ru

Деякі зачіски були вдосконалені. Наприклад, "хімія", яку обирало більшість радянських красунь, в наш час стала не такою шкідливою і більш природною – тепер кучері створюються за допомогою більш сприятливих хімікатів ( "біозавивка").

Стало відомо, які були популярні зачіски в СРСР uznayvse.ru

Названо популярні зачіски в СРСР uznayvse.ru

Модні зачіски в СРСР uznayvse.ru

22 жіночі зачіски, популярні в СРСР uznayvse.ru

Які були популярні зачіски в СРСР uznayvse.ru

Модні зачіски в СРСР uznayvse.ru

Названо популярні зачіски в СРСР uznayvse.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо поради жінкам, як підібрати стрижку під форму обличчя.