Названо секрети макіяжу для жінок після 30: як виглядати гарно

Після 30 років жінки часто хочуть приховати недоліки шкіри і підкреслити свої сильні сторони. Іноді вони вдаються до послуг пластичних хірургів, але все це можна зробити за допомогою правильного макіяжу.

Про п'ять головних правилах макіяжу для жінок після 30 років пише Cosmopolitan.

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Праймер

У кожної жінки після 30 років повинен бути праймер, здатний за лічені секунди стерти з лиця розширені пори, заховати нерівності, надати сяйво або усунути жирний блиск.

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Увага на брови

Брови "обрамляють" обличчя, надаючи образу цілісність, доглянутість, завершеність. Обов'язково необхідно фіксувати положення волосків за допомогою гелю або воску.

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Рум'яна

Якщо знайти ідеальний відтінок і текстуру, рум'яна можуть перетворити обличчя до невпізнання, стерши з нього сліди стресу і недосипання. Найкраще працює поєднання теплого персикового і холодного рожевого пігменту.

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Бежеві тіні

Після 30 років імітація макіяжу без макіяжу стає особливо актуальною - природні відтінки підсвічують очі і шкіру.

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Блиск

Пожвавити свій образ, зробити його молодше і свіжіше можна за допомогою хайлайтера, блиску для губ або помади з атласним фінішем. Все, що сяє, візуально виглядає більш об'ємним.

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Раніше OBOZREVATEL назвав топ-4 головних тренда в макіяжі 2020: візажисти рекомендують обзавестися рум'янами, різнокольоровими палетками тіней і хайлайтером.

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