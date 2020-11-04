Названо продукти, які знищують жіноче здоров'я та красу

У нашому житті є безліч продуктів, які допомагають продовжити молодість, і які наповнюють енергією.

Але також існують і такі, які дуже шкідливі для організму людини. Це як раз той випадок, коли варто не мінімізувати їх вживання, а виключити повністю, пише "Cosmopolitan".

Хімічні підсолоджувачі

Аспартам, сахарин і сукразола, які ти додаєш в каву замість цукру, не тільки сповільнюють обмін речовин, але і негативно впливають на вироблення важливих гормонів – лептину та інсуліну. Виходить парадоксальний ефект: ти начебто споживаєш менше калорій, але вагу набираєш активніше. Це ще не все: накопичуючись в організмі сахарні замінювачі проявляють канцерогенну дію.

Енергетики

А тут навпаки міститься колосальна кількість цукру, доповнена високою дозою стимуляторів. Негативний вплив на серце відбувається навіть від вживання однієї баночки, регулярне – дестабілізує нервову систему, порушує ритми сну і неспання, викликає різкі зміни настрою. Вже краще старий добрий подвійний еспресо.

Нітрити

Містяться в м'ясних виробах тривалого зберігання: сосисках, беконі, ковбасах. При термічній обробці нітрити з'єднуються з білком із м'яса, утворюючи канцерогени, збільшуючи ризик розвитку раку шлунка і кишечника.

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Попкорн для мікрохвильової печі

Купити пакетик, кинути в пічку і хрустіти під час перегляду фільму класно, але тільки до тих пір, поки не дізнаєшся, чим це загрожує: під час приготування в мікрохвильовій печі виділяється особлива, шкідлива кислота PFOA, вживання якої має доведений канцерогенний ефект.

Оброблене м'ясо

Свіжий стейк і зелений салат – шикарна ідея для вечері, бургер з використанням заморожених котлет незнайомого походження – не дуже. Справа не тільки в бургерах: бекон, сосиски та інші оброблені м'ясні продукти теж потрапляють в категорію hell, no. Дуже багато солі, соди та інших шкідливих речовин для посилення смаку і поліпшення кольору – це харчове комбо підвищує ризик розвитку раку, діабету і викликає запальні процеси в організмі.

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