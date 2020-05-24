Названо продукти, які прискорюють старіння

Вчені з Університету Наварри, Іспанія, назвали продукти, що прискорюють старіння людини.

Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на La Vanguardia.

Так, на думку фахівців, їжа з високим ступенем обробки прискорює старіння клітин організму. Наприклад, хлібобулочні вироби, снеки, газовані напої, десерти, кукурудзяні пластівці з цукром, напівфабрикати і відновлені м'ясні продукти є ультраобробленими.

Їжа з високим ступенем обробки прискорює старіння Pixabay

Ці продукти містять велику кількість консервантів, барвників, цукру, солі та жиру, але при цьому бідні на вітаміни і клітковину.

Вживання такої їжі призводить до зменшення кінцевих ділянок хромосом – теломер, указується в дослідженні вчених. Як відомо, теломери стають коротшими з віком через природні процеси, але вищеназвані продукти прискорюють цей процес.

Для вивчення зв'язку між раціоном і довжиною теломер було проведено науковий експеримент за участю 886 добровольців у віці від 57 до 91 року.

У результаті дослідження з'ясувалося, що в людей, які споживають на день більше трьох порцій продуктів з високим ступенем обробки, в два рази підвищені шанси укорочення теломер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог назвав продукт, що уповільнює старіння.