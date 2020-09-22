Названо причини любові чоловіків до жінок з пишними формами

Фахівці назвали ряд причин любові чоловіків до дівчат з пишними формами.

Як пише турецька газета Milliyet, це пов'язано з низкою їх якостей, а не тільки з фігурою.

В першу чергу, інтерес чоловіків до повних дівчат пов'язаний з їжею – одним з найбільших задоволень у житті.

"Це одне з кращих занять для закоханих на побаченні чи подружжя, яке живе в шлюбі. Тому, навіть якщо в пріоритеті збереження здоров'я, то дієти слід дотримуватися час від часу, але вона не обов'язково має ставати метою життя", – відзначили експерти.

Другою причиною того, що чоловіки віддають перевагу таким жінкам, фахівці назвали обійми. За визнанням багатьох молодих людей, їх більш приємно обіймати.

По-третє, чоловіки роблять вибір на користь власниць пишних форм, тому що їм ніколи не буває з ними нудно завдяки їх оптимізму, грайливому і доброму характеру та балакучості.

Крім того, пишнотілі жінки здаються чоловікам здоровими.

Також молоді люди виділили дві ключові риси, якими володіють такі дівчата: вони більш впевнені в собі і люблять себе такими, якими вони є, а також здатні справлятися з труднощами.

Остання риса повних дівчат, яка приваблює чоловіків, – їхня ласка і здатність піклуватися про інших. При цьому такі жінки люблять проводити більше часу зі своїми обранцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, марка Lane Bryant, яка представляє одяг для жінок з пишними формами, провела рекламну кампанію "Я не ангел" з метою довести, що абсолютно всі жінки, незалежно від їх параметрів, є гарними, бажаними і сексуальними.