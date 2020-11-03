Названо правила для здоров'я та краси після 45

Після 45 жінці не варто себе запускати. Навпаки в цей період потрібно жити активним і гармонійним життям.

Саме в цьому віці жінка енергійна, красива та молода. Вона відчуває своє тіло, піклується про здоров'я, обізнана про менопаузу і легко справляється з клімактеричними симптомами, які можуть з'являтися в цьому віці. Тому названо кілька правил для здоров'я і краси після 45, пише Cosmopolitan.

Так-так, саме це просте і актуальне в будь-якому віці правило йде першим в нашому списку, тому що після 45 років такі звичайні на перший погляд речі, як перепади настрою або погіршення сну, не завжди пов'язані з неприємностями на роботі, а можуть бути симптомами менопаузи.

Чому вони взагалі з'являються? Виникнення симптомів менопаузи пов'язано з серйозною гормональною перебудовою в жіночому організмі, яка виникає при припиненні функції яєчників і зниження рівня естрогенів. Вона може призводити до зміни характеру і регулярності менструального циклу, але не обмежується тільки цим.

На які ще сигнали організму варто звернути увагу, крім перерахованих вище і відомих всім "припливів"?

Пітливість

Скачки тиску

Загальна втома

Зниження концентрації

Сухість в інтимній зоні

Нетримання сечі

Зниження лібідо і неприємні відчуття при статевому акті

Сухість шкіри та волосся

Найчастіше жінки пов'язують ці прояви з соціальним життям і чекають, що вони пройдуть самі собою. І ось тут-то потрібно бути озброєнною знаннями, адже такі клімактеричні прояви можуть бути не просто неприємними відчуттями і приводити до більш серйозних наслідків. Наприклад, з віком може збільшуватися частота серцево-судинних та інших захворювань. Тому ми переходимо до наступного пункту.

Навіть якщо у тебе немає ніяких хвилюючих симптомів, необхідно проходити профілактичний огляд у гінеколога хоча б один раз на рік. Якщо ж ти йдеш до лікаря зі скаргою, забудь про горе і незручність: будь впевнена, за свою практику фахівець стикався і справлявся з такою кількістю випадків, що готовий почути навіть найінтимніші, на твій погляд, подробиці. Завдяки їм лікар зможе побачити повну картину твого стану.

Існує спеціальний план обстеження для жінок після 45, який, крім гінекологічного огляду, включає в себе опитування, збір особистого й сімейного анамнезу, оцінку артеріального тиску та індексу маси тіла, дослідження загальноклінічних і біохімічних показників крові, мамографію, ультразвукове дослідження органів малого тазу та інші дослідження.

За результатами обстеження фахівець може призначити необхідне лікування – в кожному випадку індивідуальне. Існують різні препарати, здатні допомогти впоратися з симптомами менопаузи: як таблетовані, так і місцевої дії.

Рух – ключ до хорошого настрою і самопочуття. Введи в своє життя ту активність, яка приносить задоволення: танці, плавання, прогулянки – все, що душа забажає. Головне – проводити в русі не менше 1 години в день і розминатися мінімум раз на годину, якщо у тебе сидяча робота. До речі, секс в цьому віці теж ніхто не відміняв, він може бути навіть ще більш чуттєвим і яскравим, ніж раніше. Так що озбройся лубрікантом, йди радам зі статті і продовжуй вести активне сексуальне життя.

З настанням менопаузи часто доводиться докладати більше зусиль, щоб скинути вагу, набрану, наприклад, за відпустку. Це нормально! Такі наслідки перебудови організму. Враховуй це, плануючи свій раціон. Ось кілька правил, які допоможуть в цьому:

Контролюй обсяг порції: постарайся з'їдати таку кількість їжі, яка поміщається в склянку 250 мл. Збільшуй кількість овочів і зелені в тарілці: вибирай овочі різних кольорів і консистенції (свіжі, на пару, подрібнені) і додавай до кожного прийому їжі. Замість магазинних соусів використовуй натуральні масла, трави і насіння: вони багаті вітамінами і допомагають зробити страви смачніше і корисніше. Віддай перевагу фастфуду свіжі і легкі продукти: крупи, нежирні молочні продукти, рибу, біле м'ясо, горіхи. Благо зараз легко знайти безліч рецептів на будь-який смак.

Як часто ти робиш те, що любиш і що змушує тебе посміхатися? Купити букет запашних квітів, спекти своє фірмове печиво, сходити в спа-салон або просто в сотий раз перечитати улюблену книгу. У кожної з нас свій список маленьких радостей. І ми рекомендуємо відкривати свій список хоча б один раз в тиждень і виділяти час на себе.

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