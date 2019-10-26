Названо переможницю конкурсу "Міс Земля-2019": як виглядає красуня

У Манілі (Філіппіни) завершився конкурс краси "Міс Земля – 2019", де переможницею стала представниця Пуерто-Ріко Нелліс Піментел.
Про це повідомляється в офіційному блозі заходу в Twitter (щоб подивитися церемонію нагородження та знімки переможниці, проскрольте до кінця сторінки).
Титул "Міс Повітря – 2019" отримала американка Емані Девіс, зайнявши таким чином друге місце на конкурсі краси. "Міс Вода" (третє місце) – цього року стала представниця Чехії Клара Ваврушкова. А "Міс Вогонь" присудили представниці Білорусі Алісі Маненок.
Presenting the new queens of #MissEarth :- Miss Earth (@MissEarth) October 26, 2019
Miss Earth 2019 - Nellys Pimentel from Puerto Rico
Miss Air 2019 - Emanii Davis from the USA
Miss Water 2019 - Klara Vavruskova from Czech Republic
Miss Fire 2019 - Alisa Manenok from Belarus pic.twitter.com/xlxO8371w4
Також в конкурсі брала участь представниця від анексованого Криму Анастасія Лебедюк, а Україну представила 20-річна Діана Шабас.
Конкурс "Міс Земля" пройшов 26 жовтня, прийнявши 85 учасниць від різних країн. Захід проходить щорічно під егідою ООН, а його ідея полягає в залученні уваги до гуманітарних проблем, захисту навколишнього середовища та охорони живої природи.
We are ready to announce the winner. Who will be # MissEarth2019 ? pic.twitter.com/xUNxDnFQY9- Miss Earth (@MissEarth) October 26, 2019
21-річна переможниця Нелліс Піментел народилася і виросла в Сан-Хуані. Вона є студенткою факультету маркетингу та психології. Після конкурсу красуня стала представницею ООН з питань розвитку програм щодо збереження довкілля на планеті (ЮНЕП).
Here are the Final Four delegates for # MissEarth2019 :- Miss Earth (@MissEarth) October 26, 2019
Belarus
Czech Republic
USA
Puerto Rico pic.twitter.com/d9P3uUCQu6
Let us all welcome the new queens of #MissEarth :- Miss Earth (@MissEarth) October 26, 2019
Miss Earth 2019 - Nellys Pimentel from Puerto Rico
Miss Air 2019 - Emanii Davis from the USA
Miss Water 2019 - Klara Vavruskova from Czech Republic
Miss Fire 2019 - Alisa Manenok from Belarus pic.twitter.com/s51tSGHM9N
Як виглядає "Міс Земля – 2019" Нелліс Піментел
Нелліс Піментел - в блискучому вбранні
instagram / nellyspimentel
Нелліс Піментел продемонструвала ноги
instagram / nellyspimentel
Нелліс Піментел – Міс Земля-2019
instagram / nellyspimentel
Нелліс Піментел
instagram / nellyspimentel
Нелліс Піментел в синій сукні
instagram / nellyspimentel
Нелліс Піментел – переможниця конкурсу краси
instagram / nellyspimentel
Нелліс Піментел – переможниця
instagram / nellyspimentel
Нелліс Піментел – Міс Земля
instagram / nellyspimentel
Нелліс Піментел
instagram / nellyspimentel
Нелліс Піментел перемогла на конкурсі краси
instagram / nellyspimentel
Нелліс Піментел в комбінезоні
instagram / nellyspimentel
Нелліс Піментел в купальнику
instagram / nellyspimentel
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українка Олена Фірут стала переможницею Міжнародного конкурсу краси "Miss & Mister Planet-2018", який відбувся у Тбілісі. За титул змагалися переможці регіональних конкурсів із 35 країн світу, в тому числі Росії, Азербайджану, України, Білорусі, Естонії, Таджикистану та Латвії.
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