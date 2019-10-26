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26 жовтня • оновлено в 16:01
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Названо переможницю конкурсу "Міс Земля-2019": як виглядає красуня

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У Манілі (Філіппіни) завершився конкурс краси "Міс Земля – 2019", де переможницею стала представниця Пуерто-Ріко Нелліс Піментел.

Про це повідомляється в офіційному блозі заходу в Twitter (щоб подивитися церемонію нагородження та знімки переможниці, проскрольте до кінця сторінки).

Титул "Міс Повітря – 2019" отримала американка Емані Девіс, зайнявши таким чином друге місце на конкурсі краси. "Міс Вода" (третє місце) – цього року стала представниця Чехії Клара Ваврушкова. А "Міс Вогонь" присудили представниці Білорусі Алісі Маненок.

Також в конкурсі брала участь представниця від анексованого Криму Анастасія Лебедюк, а Україну представила 20-річна Діана Шабас.

Конкурс "Міс Земля" пройшов 26 жовтня, прийнявши 85 учасниць від різних країн. Захід проходить щорічно під егідою ООН, а його ідея полягає в залученні уваги до гуманітарних проблем, захисту навколишнього середовища та охорони живої природи.

21-річна переможниця Нелліс Піментел народилася і виросла в Сан-Хуані. Вона є студенткою факультету маркетингу та психології. Після конкурсу красуня стала представницею ООН з питань розвитку програм щодо збереження довкілля на планеті (ЮНЕП).

Як виглядає "Міс Земля – 2019" Нелліс Піментел

Нелліс Піментел - в блискучому вбранні

Нелліс Піментел - в блискучому вбранні

instagram / nellyspimentel

Нелліс Піментел продемонструвала ноги

Нелліс Піментел продемонструвала ноги

instagram / nellyspimentel

Нелліс Піментел – Міс Земля-2019

Нелліс Піментел – Міс Земля-2019

instagram / nellyspimentel

Нелліс Піментел

Нелліс Піментел

instagram / nellyspimentel

Нелліс Піментел в синій сукні

Нелліс Піментел в синій сукні

instagram / nellyspimentel

Нелліс Піментел – переможниця конкурсу краси

Нелліс Піментел – переможниця конкурсу краси

instagram / nellyspimentel

Нелліс Піментел – переможниця

Нелліс Піментел – переможниця

instagram / nellyspimentel

Нелліс Піментел – Міс Земля

Нелліс Піментел – Міс Земля

instagram / nellyspimentel

Нелліс Піментел

Нелліс Піментел

instagram / nellyspimentel

Нелліс Піментел перемогла на конкурсі краси

Нелліс Піментел перемогла на конкурсі краси

instagram / nellyspimentel

Нелліс Піментел в комбінезоні

Нелліс Піментел в комбінезоні

instagram / nellyspimentel

Нелліс Піментел в купальнику

Нелліс Піментел в купальнику

instagram / nellyspimentel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українка Олена Фірут стала переможницею Міжнародного конкурсу краси "Miss & Mister Planet-2018", який відбувся у Тбілісі. За титул змагалися переможці регіональних конкурсів із 35 країн світу, в тому числі Росії, Азербайджану, України, Білорусі, Естонії, Таджикистану та Латвії.

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Місце
Філіппіни Маніла
Тег
Краса
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