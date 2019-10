Названо переможницю конкурсу "Міс Земля-2019": як виглядає красуня

У Манілі (Філіппіни) завершився конкурс краси "Міс Земля – 2019", де переможницею стала представниця Пуерто-Ріко Нелліс Піментел.

Про це повідомляється в офіційному блозі заходу в Twitter (щоб подивитися церемонію нагородження та знімки переможниці, проскрольте до кінця сторінки).

Титул "Міс Повітря – 2019" отримала американка Емані Девіс, зайнявши таким чином друге місце на конкурсі краси. "Міс Вода" (третє місце) – цього року стала представниця Чехії Клара Ваврушкова. А "Міс Вогонь" присудили представниці Білорусі Алісі Маненок.

Presenting the new queens of #MissEarth :

Miss Earth 2019 - Nellys Pimentel from Puerto Rico

Miss Air 2019 - Emanii Davis from the USA

Miss Water 2019 - Klara Vavruskova from Czech Republic

Miss Fire 2019 - Alisa Manenok from Belarus pic.twitter.com/xlxO8371w4 - Miss Earth (@MissEarth) October 26, 2019

Також в конкурсі брала участь представниця від анексованого Криму Анастасія Лебедюк, а Україну представила 20-річна Діана Шабас.

Конкурс "Міс Земля" пройшов 26 жовтня, прийнявши 85 учасниць від різних країн. Захід проходить щорічно під егідою ООН, а його ідея полягає в залученні уваги до гуманітарних проблем, захисту навколишнього середовища та охорони живої природи.

Як виглядає "Міс Земля – 2019" Нелліс Піментел

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українка Олена Фірут стала переможницею Міжнародного конкурсу краси "Miss & Mister Planet-2018", який відбувся у Тбілісі. За титул змагалися переможці регіональних конкурсів із 35 країн світу, в тому числі Росії, Азербайджану, України, Білорусі, Естонії, Таджикистану та Латвії.

