Названо несподівану небезпеку звичайного шарфа

Звичайний зимовий шарф несе небезпеку для шкіри і може завдати шкоди здоров'ю.

Про це розповіла дерматолог і косметолог британського медичного центру Woodford Medical, доктор Мерін Паттерсон у коментарі The Daily Mail, уточнивши, що необхідний аксесуар може викликати акне.

"Якщо ви коли-небудь помічали плями на підборідді, шиї, спині або грудях – це може бути пов'язано з вашим шарфом, тому що більшість із нас не в змозі регулярно прати аксесуар, навіть якщо його носять щодня", – йдеться в матеріалі.

Зокрема, нерегулярне прання призводить до закупорки пор, через що з'являються прищі. Тому Паттерсон порадила проводити чистку шарфа так само часто, як і решти повсякденного одягу.

"Якщо ви одягаєте обтягуючий одяг вдруге, заздалегідь не виправши його, ви ризикуєте придбати прищі через піт, що залишився на ньому, і постійного зіткнення зі шкірою", — пояснила дерматолог.

Вона запевнила, особливу увагу потрібно приділяти речам, які створені з синтетичних матеріалів. До слова, бавовняні шарфи навпаки дозволяють поту випаровуватися швидше. Спеціаліст додала, що взимку треба стежити не тільки за станом теплого аксесуара, але й за чистотою шкіри, яку необхідно щодня очищати, а також позбавлятися від прищів.

"Регулярне чищення шкіри важливе і є доброю звичкою, оскільки вона допомагає очистити шкіру від макіяжу, поту і бактерій, навіть від плям. Щоб вирішити цю проблему, ми рекомендуємо засіб із саліциловою кислотою", – розповіла дерматолог.

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