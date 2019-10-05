Названо несподівану небезпеку нарощуванних вій

Приклеєні або нарощені вії можуть нашкодити натуральному волосяному покрову на повіці, що негативно вплине на красу й здоров'я.

Про це розповіла лікар-косметолог Оксана Чащина в коментарі aif.ru, перерахувавши вагомі причини "не зловживати" цією процедурою.

Зокрема, за словами експерта, до однієї вії прикріплюються дві-три додаткові ворсинки. Але корінь, фолікул, не завжди може впоратися з додатковим навантаженням. Це призводить до травм і атрофії.

Нарощування вій pixabay

"У цьому випадку найбезневинніший наслідок – випадання й припинення росту вій", – пояснила Чащина.

Більш того, нарощування може спровокувати зниження зору через погану якість речовин, що вживаються в процедурі. Немає жодної гарантії, що це не викличе опіки шкіри війкового краю ока, рогівки та кон'юнктиви.

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