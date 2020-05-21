Названо несподівані причини раннього старіння

Процес старіння – нормальне і неминуче явище. Однак, якщо це трапляється завчасно, варто задуматися, що послужило причиною.

Про 4 несподівані причини, які наближують старіння – розповіло видання "Рамблер".

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Пасивне куріння

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Навіть якщо ви самі не курите, але регулярно виходите на "перекури" з колегами, щоб підтримати бесіду – шкіра не скаже вам "дякую" за це. У тютюновому димі міститься понад 3800 шкідливих хімічних компонентів, які негативно позначаються на стані шкіри.

Соломинки в напоях

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Якщо ви хочете уникнути передчасних зморшок, то від звички пити з трубочки краще відмовитися. Річ у тому, що рух лицьових м'язів при використанні соломинки прискорює утворення зморшок і носогубних складок.

Сонце

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Не настільки важливо – гуляєте ви містом в ясний день чи проводите пів дня на пляжі. Так чи інакше сонце прискорює старіння клітин шкіри. Щоб уникнути цього, завжди користуйтеся кремом для обличчя з сонцезахисним фактором.

Песимізм

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Пригнічений стан, особливо, якщо він триває довгий час, незмінно впливає на клітини мозку і наближає його старіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно вчені назвали фрукт, який здатний сповільнювати процеси старіння в організмі. Він росте переважно в Китаї й Таїланді.