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17 жовтня • оновлено в 06:54
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Названо найкрасивішу жінку світу: гарячі фото зірки

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Американська супермодель Белла Хадід, яку пластичний хірург Джуліан Сільва визнав після дослідження найкрасивішою жінкою в світі, постійно доводить це на практиці.

При чому, знаменитість має не тільки майже ідеальні риси обличчя, але й розкішну фігуру, що неодноразово доводилося участю в найпрестижніших показах і зйомках. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися із найгарячішими фотографіями Хадід.

Розкішна зовнішність моделі дозволила їй блищати на показах CHANEL, ставати обличчям Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike. Модний будинок Dior дав почесний статус "Нова посланниця краси" у рекламній кампанії.

Белла Хадід без білизни

Белла Хадід без білизни

instagram / bellahadid

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Більш того, Хадід була "ангелом" бренду спідньої білизни Victoria's Secret, який наймає для показів найкрасивіших жінок у світі моди. Розкішна зовнішність також дозволила їй стати першою моделлю в історії журналу Vogue, яка побила рекорд за кількістю обкладинок за один місяць.

Белла Хадід в комбінації на березі

Белла Хадід в комбінації на березі

instagram / bellahadid

Успішність моделі також доводить дев'яте місце у списку найдорожчих моделей світу в 2017 році за версією журналу Forbes.

Белла Хадід на модному показі в білизні

Белла Хадід на модному показі в білизні

instagram / bellahadid

Белла Хадід в білизні

Белла Хадід в білизні

instagram / bellahadid

Белла Хадід на показі Victoria's Secret

Белла Хадід на показі Victoria's Secret

instagram / bellahadid

Белла Хадід в пікантному купальнику

Белла Хадід в пікантному купальнику

instagram / bellahadid

Белла Хадід в прозорій накидці на голе тіло

Белла Хадід в прозорій накидці на голе тіло

instagram / bellahadid

Белла Хадід - вид ззаду

Белла Хадід - вид ззаду

instagram / bellahadid

Белла Хадід в пікантній позі

Белла Хадід в пікантній позі

instagram / bellahadid

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Хадід відкривала показ Mugler на Тижні моди в Парижі, викликавши фурор ексцентричним вбранням, яке звартало всю увагу публіки до сідниць моделі.

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Особа
Белла Хадід
Теги
Краса Мода фотосессія модель
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