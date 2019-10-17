Названо найкрасивішу дівчинку світу: як виглядає дитина

Шостирічну Аліну Якупову з Росії було названо найкрасивішою дитиною в світі в 2019 році.

Про це повідомляє The Daily Mail, уточнюючи, що маленька росіянка працює моделлю з чотирьох років, вражаючи незвичайною красою.

У Аліни вже є фотографії в журналах Instyle і Grazia. Дівчинка брала участь в рекламних кампаніях Gloria Jeans, Monnalisa Kids і Yudashkin Kids. На офіційну сторінку юної моделі в Instagram підписано понад 28 тисяч осіб, і кількість шанувальників росте кожен день.

Аліна Якупова визнана найкрасивішою дівчинкою світу instagram / alina_yakupova_official

Аліна представляє дитяче модельне агентство President Kids (PK) Management. Менеджер моделі Роман Кухар похвалив дівчинку за її відданість роботі та її кар'єрне зростання в такому віці.

"Я впевнений, що секрет успіху Аліни полягає не тільки в її неземній красі, а й у важкій роботі та постійному саморозвитку, незважаючи на її юний вік", – зізнався він.

Аліна Якупова - найкрасивіша дівчинка світу instagram / alina_yakupova_official

Аліна Якупова - фотосесія instagram / alina_yakupova_official

Аліна Якупова instagram / alina_yakupova_official

Аліна Якупова в хутряній шапці instagram / alina_yakupova_official

Аліна Якупова в образі француженки instagram / alina_yakupova_official

Аліна Якупова в капелюсі instagram / alina_yakupova_official

Маленька модниця Аліна Якупова instagram / alina_yakupova_official

Аліна Якупова instagram / alina_yakupova_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, минолого року зарубіжні ЗМІ назвали найкрасивішою дівчинкою планети Настю Князєву, яка зараз навчається у другому класі.

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