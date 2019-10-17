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17 жовтня • оновлено в 09:57
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Названо найкрасивішу дівчинку світу: як виглядає дитина

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Шостирічну Аліну Якупову з Росії було названо найкрасивішою дитиною в світі в 2019 році.

Про це повідомляє The Daily Mail, уточнюючи, що маленька росіянка працює моделлю з чотирьох років, вражаючи незвичайною красою.

У Аліни вже є фотографії в журналах Instyle і Grazia. Дівчинка брала участь в рекламних кампаніях Gloria Jeans, Monnalisa Kids і Yudashkin Kids. На офіційну сторінку юної моделі в Instagram підписано понад 28 тисяч осіб, і кількість шанувальників росте кожен день.

Аліна Якупова визнана найкрасивішою дівчинкою світу

Аліна Якупова визнана найкрасивішою дівчинкою світу

instagram / alina_yakupova_official

Новини
Названо найкрасивішу жінку світу: гарячі фото зірки

Аліна представляє дитяче модельне агентство President Kids (PK) Management. Менеджер моделі Роман Кухар похвалив дівчинку за її відданість роботі та її кар'єрне зростання в такому віці.

"Я впевнений, що секрет успіху Аліни полягає не тільки в її неземній красі, а й у важкій роботі та постійному саморозвитку, незважаючи на її юний вік", – зізнався він.

Аліна Якупова - найкрасивіша дівчинка світу

Аліна Якупова - найкрасивіша дівчинка світу

instagram / alina_yakupova_official

Аліна Якупова - фотосесія

Аліна Якупова - фотосесія

instagram / alina_yakupova_official

Аліна Якупова

Аліна Якупова

instagram / alina_yakupova_official

Аліна Якупова в хутряній шапці

Аліна Якупова в хутряній шапці

instagram / alina_yakupova_official

Аліна Якупова в образі француженки

Аліна Якупова в образі француженки

instagram / alina_yakupova_official

Аліна Якупова в капелюсі

Аліна Якупова в капелюсі

instagram / alina_yakupova_official

Маленька модниця Аліна Якупова

Маленька модниця Аліна Якупова

instagram / alina_yakupova_official

Аліна Якупова

Аліна Якупова

instagram / alina_yakupova_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, минолого року зарубіжні ЗМІ назвали найкрасивішою дівчинкою планети Настю Князєву, яка зараз навчається у другому класі.

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Краса модель
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Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Тю ничего особенного девочка и девочка у нас таких много
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