Названо найголовніші тренди в макіяжі у 2021 році

Софія Ковнір Краса 09:51, 16.02.2021 Оновлено: 09:51, 16.02.2021

Макіяж – важлива частина образу. Він може значно зіпсувати його або ж навпаки врятувати і оживити, якщо йому не вистачає завершального акорду. Стилістка Катерина Полякова назвала головні тренди в макіяжі у 2021 році.

Безумовно, основний курс на природність. Також, як і в усьому іншому – одязі, зачісках. Відповідний пост експертка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

  • Відсутність макіяжу

Якщо раніше трендом був природний макіяж, то тепер у моді – його практично повна відсутність.

Відсутність макіяжу
Instagram Катерини Полякової

  • Природні брови

Ми не повертаємося до брів-ниточок, але точно відходимо від блокових важких. У моді максимально справжні.

Природні брови
Instagram Катерини Полякової

  • Нечіткий контур губ

Ще одна тенденція на природність. У тренді губи, не обведені олівцем, а навіть навпаки ніби розмиті.

Нечіткий контур губ
Instagram Катерини Полякової

  • Рум'яні щоки

Якщо раніше рум'янами виділяли вилиці, то тепер саме щоки, під очима і навіть на переніссі. Легкі, з блиском.

Рум'яні щоки
Instagram Катерини Полякової

  • Активні стрілки

Кольорові, товсті, фігурні. Решта макіяжу водночас досить стримана і краще без вій.

Активні стрілки
Instagram Катерини Полякової

  • Кольорові тіні

Матові, блискучі, у тон з рештою макіяжу або контрастні. Також краще не перевантажувати віями.

Кольорові тіні
Instagram Катерини Полякової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стилістка Катерина Полякова розповіла, яких помилок не варто допускати в повсякденних образах. Також вона показала найпопулярніші вбрання в цьому сезоні.

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