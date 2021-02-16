Названо найголовніші тренди в макіяжі у 2021 році

Макіяж – важлива частина образу. Він може значно зіпсувати його або ж навпаки врятувати і оживити, якщо йому не вистачає завершального акорду. Стилістка Катерина Полякова назвала головні тренди в макіяжі у 2021 році.

Безумовно, основний курс на природність. Також, як і в усьому іншому – одязі, зачісках. Відповідний пост експертка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Відсутність макіяжу

Якщо раніше трендом був природний макіяж, то тепер у моді – його практично повна відсутність.

Природні брови

Ми не повертаємося до брів-ниточок, але точно відходимо від блокових важких. У моді максимально справжні.

Нечіткий контур губ

Ще одна тенденція на природність. У тренді губи, не обведені олівцем, а навіть навпаки ніби розмиті.

Рум'яні щоки

Якщо раніше рум'янами виділяли вилиці, то тепер саме щоки, під очима і навіть на переніссі. Легкі, з блиском.

Активні стрілки

Кольорові, товсті, фігурні. Решта макіяжу водночас досить стримана і краще без вій.

Кольорові тіні

Матові, блискучі, у тон з рештою макіяжу або контрастні. Також краще не перевантажувати віями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стилістка Катерина Полякова розповіла, яких помилок не варто допускати в повсякденних образах. Також вона показала найпопулярніші вбрання в цьому сезоні.