Названо найнеефективніші способи боротьби із целюлітом

Відома дієтологиня і експертка зі здорового харчування Катя Медушкіна назвала найменш ефективні і помилкові способи боротьби із целюлітом.

Целюліт – проблема, яка турбує жінок різного віку. Багатьом здається, що за допомогою дієт або голодування проблема вирішиться, але це не так. Про це фахівчиня розповіла на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, від голодування та дієт проблема целюліту тільки посилюється.

"Якби питання було тільки в зайвій вазі, то худенькі дівчатка ніколи б про нього не дізналися. А адже навіть у них целюліт може бути на ногах і сідницях, животі, руках і навіть на спині", – розповіла дієтологиня.

Чому дієти не працюють

Целюліт – це порушення циркуляції міжклітинної рідини. Клітини харчуються завдяки крові, яка приносить їм корисні речовини. А лімфа покликана клітку очищати, несучи продукти життєдіяльності.

Тому неправильне і несвоєчасне харчування, дієти або, того гірше, голодування призводить до того, що клітина на тлі голоду починає "збирати" ще більше жиру.

"На подив багато дівчат впевнені, що від целюліту врятує антицелюлітний крем. На жаль, це не працює. Так як целюліт не є косметичною проблемою, то й усунути її кремом ми ніяк не можемо. Крем не проникне в жир і не розчинить його, на жаль", – підкреслила Медушкіна.

Відома дієтологиня розповіла про найнеефективніші способи боротьби із целюлітом Instagram Каті Медушкіної

Також із віком шкіра втрачає еластичність. В організмі відбуваються гормональні зміни, зростає вага, і целюліт стає все помітнішим. І тому багато хто вважає, що це загалом вікова проблема.

Експертка з харчування зазначила, що його можна побачити і в 16 років, а за відсутності навантажень і збалансованого харчування вже до 20 буде достатньо сумна картина.

"Так що, справа зовсім не в тому, скільки вам років. І в цьому хороша новина – у будь-якому віці із целюлітом можна впоратися!", – додала дієтологиня.

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