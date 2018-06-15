Названо імена ста найсексуальніших жінок планети за версією чоловічого глянцю

Відомий чоловічий журнал Maxim опублікував рейтинг ста найсексуальніших жінок планети.

У 2018 році його очолила 26-річна американська актриса і модель Кейт Аптон. Дівчина потрапила на обкладинку спеціального номеру журналу, для цього зняли особливу фотосесію в ізраїльській пустелі Негев, пише ТСН.

Також в нинішньому році культовий чоловічий журнал поділив всіх жінок на кілька умовних категорій: "Моделі" (38 жінок), "Діви" (18), "Актриси" (28), "Веселі дівчата" (7) і "Сильні гравці" (8).

Публікація від Kate Upton (@kateupton) 7 Чер 2018 у 5:09 PDT

Серед найвідоміших моделей цього року в топ потрапили молодша сестра Кім Кардашьян Хлоя, переможниця минулого року Хейлі Болдуін, одна з найвідоміших моделей Victoria's Secret Алессандра Амброзіо, а також колишня дівчина футболіста Кріштіану Роналду Ірина Шейк.

Публікація від Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 22 Май 2018 в 8:25 PDT

У рейтинг "Дів" увійшли представниці шоу-бізнесу: співачки і танцівниці. Maxim додав до списку цей список додав таких відомих співачок, як Дженніфер Лопес, Ріанну, Бейонсе, Нікі Мінаж, Тейлор Свіфт, а також сучасних популярних поп-виконавиць: Селену Гомес, Риту Кричу, Аріану Гранде, Каміллау Кабелло та інших.

Публікація від RITA ORA (@ritaora) 5 Чер 2018 о 8:00 PDT

Серед найбільш сексуальних актрис видання виділило Алісию Вікандер, Галь Гадот, Марго Роббі, Скарлетт Йохансон, Олександру Даддаріо, Дженіфер Лоуренс.

Публікація від Scarlett Johansson (@seriouslyscarlett) 13 Кві 2018 о 8:58 PDT

В "Смішні дівчата" увійшли представниці комедійного жанру, які працюють в медіа: Елі Вонг, Грета Гервіг, Кріссі Тейге та інші.

Публікація від chrissy teigen (@chrissyteigen) 13 Лют 2018 у 2:17 PST

Окремою групою також в журналі представлені і впливові жінки світу. Серед них члени сімейства президента США Дональда Трампа - його дружина Меланія і дочка Іванка, новоспечена принцеса Меган Маркл, відома тенісистка Каролін Возняцкі та інші.

Публікація від MAXIM (@maximmag) 14 Чер 2018 о 3:05 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська компанія YouGov визначила найпопулярнішу жінку в світі. Нею стала знаменита голлівудська актриса Анджеліна Джолі.