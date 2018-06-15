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Названо імена ста найсексуальніших жінок планети за версією чоловічого глянцю

1.6тЧитати новину російською

Відомий чоловічий журнал Maxim опублікував рейтинг ста найсексуальніших жінок планети.

У 2018 році його очолила 26-річна американська актриса і модель Кейт Аптон. Дівчина потрапила на обкладинку спеціального номеру журналу, для цього зняли особливу фотосесію в ізраїльській пустелі Негев, пише ТСН.

Також в нинішньому році культовий чоловічий журнал поділив всіх жінок на кілька умовних категорій: "Моделі" (38 жінок), "Діви" (18), "Актриси" (28), "Веселі дівчата" (7) і "Сильні гравці" (8).

Серед найвідоміших моделей цього року в топ потрапили молодша сестра Кім Кардашьян Хлоя, переможниця минулого року Хейлі Болдуін, одна з найвідоміших моделей Victoria's Secret Алессандра Амброзіо, а також колишня дівчина футболіста Кріштіану Роналду Ірина Шейк.

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У рейтинг "Дів" увійшли представниці шоу-бізнесу: співачки і танцівниці. Maxim додав до списку цей список додав таких відомих співачок, як Дженніфер Лопес, Ріанну, Бейонсе, Нікі Мінаж, Тейлор Свіфт, а також сучасних популярних поп-виконавиць: Селену Гомес, Риту Кричу, Аріану Гранде, Каміллау Кабелло та інших.

Серед найбільш сексуальних актрис видання виділило Алісию Вікандер, Галь Гадот, Марго Роббі, Скарлетт Йохансон, Олександру Даддаріо, Дженіфер Лоуренс.

В "Смішні дівчата" увійшли представниці комедійного жанру, які працюють в медіа: Елі Вонг, Грета Гервіг, Кріссі Тейге та інші.

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Окремою групою також в журналі представлені і впливові жінки світу. Серед них члени сімейства президента США Дональда Трампа - його дружина Меланія і дочка Іванка, новоспечена принцеса Меган Маркл, відома тенісистка Каролін Возняцкі та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська компанія YouGov визначила найпопулярнішу жінку в світі. Нею стала знаменита голлівудська актриса Анджеліна Джолі.

Особи
Рита ОраХлої КардашьянІванка Трамп
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