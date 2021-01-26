Названо головну помилку під час миття голови

Популярний перукар Бред Мондо заявив, ключовою помилкою під час миття голови є те, що люди занадто сильно втирають шампунь у шкіру голови.

За словами фахівця, у такий спосіб пошкоджується кутикула волосся, що призводить до його випадання. Про це Мондо розповів на своєму офіційному YouTube-каналі, передає видання The Sun (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Багато хто під час миття сплутує волосся, намагаючись якомога сильніше втерти шампунь у шкіру голови. Деякі навіть скрабують голову нігтями, але так робити не можна. Краще наносити засіб, який очищує, не круговими рухами, а з боку в бік... Рухи з боку в бік – найбільш щадні", – заявив експерт.

Помилки при митті голови: чого варто уникати profuse.com.br

Крім того, перукар пояснив, що незалежно від довжини шевелюри необхідно використовувати кількість шампуню розміром з дві монети й наносити його тільки на корені волосся. Він також додав, що під час миття голови вода має бути теплою, а не холодною чи гарячою.

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