Названо головні тренди в макіяжі на 2021 рік. Фото

Модний макіяж 2021 року буде різноманітний та повний сюрпризів. Так, візажисти рекомендують придбати різнокольорові палетки та блискітки й глітер.

Такі оригінальні образи допоможуть кожній модниці мати бездоганний вигляд. Докладніше про те, що буде актуальним у макіяжі 2021 року, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Лілові тони

На останніх показах у багатьох модних брендів моделі демонструють лілові тіні. А це означає, що цей колір буде в тренді навесні й влітку 2021 року. Зазначимо, що ліловий – практично універсальний колір, який підходить як блондинкам, так і брюнеткам.

Макіяж у лілових тонах pinterest.com

Макіяж у лілових тонах pinterest.com

Макіяж у лілових тонах pinterest.com

Фуксія на губах

У 2021 році візажисти пропонують розбавляти макіяж яскравими губами. Однак замість червоної помади варто використовувати колір фуксії. До речі, рекомендуємо робити ставку на кремові та глянцеві покриття.

Губи в кольорі фуксія glamour.ru

Губи в кольорі фуксія pinterest.com

Губи в кольорі фуксія pinterest.com

Блискітки та глітер

Макіяж у стилі героїв популярного серіалу "Ейфорія" продовжує завойовувати модні покази усього світу. Глітер на обличчі можна розсипати де завгодно. І чим більше, тим краще. Такий макіяж чудово підійде для модної вечірки.

Блискітки та глітер у макіяжі pinterest.com

Блискітки та глітер у макіяжі Instagram TANIELLE JAI Makeup Artist

Блискітки та глітер у макіяжі pinterest.com

Багатобарвний макіяж

Багатобарвний макіяж очей стане відмінним рішенням для літнього або весняного образу. Стандартний варіант – використовувати три відтінки – один нанести на верхню повіку, інший – на нижню, а третім підвести слизову.

Багатобарвний макіяж glamour.ru

Багатобарвний макіяж glamour.ru

Багатобарвний макіяж Instagram Kirill Shabalin

Легка димка

У сезоні 2021 усім модницям варто відмовитися від smoky eyes і віддати перевагу легкості та натуральності. У топі легкі, напівпрозорі відтінки, які ледь прикривають повіки. Наймодніші кольори – сірий і бежевий.

Легкий макіяж pinterest.com

Легкий макіяж vogue.ua

Легкий макіяж vogue.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо головні антитренди в макіяжі 2021 року. Так, серед них – темні й широкі брови та агресивний контурінг.