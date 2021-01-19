Названо головні тренди в макіяжі на 2021 рік. Фото

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Краса
5,6 т.
Модний макіяж

Модний макіяж 2021 року буде різноманітний та повний сюрпризів. Так, візажисти рекомендують придбати різнокольорові палетки та блискітки й глітер.

Такі оригінальні образи допоможуть кожній модниці мати бездоганний вигляд. Докладніше про те, що буде актуальним у макіяжі 2021 року, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Лілові тони

На останніх показах у багатьох модних брендів моделі демонструють лілові тіні. А це означає, що цей колір буде в тренді навесні й влітку 2021 року. Зазначимо, що ліловий – практично універсальний колір, який підходить як блондинкам, так і брюнеткам.

Макіяж у лілових тонах
Макіяж у лілових тонах
Макіяж у лілових тонах
Фуксія на губах

У 2021 році візажисти пропонують розбавляти макіяж яскравими губами. Однак замість червоної помади варто використовувати колір фуксії. До речі, рекомендуємо робити ставку на кремові та глянцеві покриття.

Губи в кольорі фуксія
Губи в кольорі фуксія
Губи в кольорі фуксія
Блискітки та глітер

Макіяж у стилі героїв популярного серіалу "Ейфорія" продовжує завойовувати модні покази усього світу. Глітер на обличчі можна розсипати де завгодно. І чим більше, тим краще. Такий макіяж чудово підійде для модної вечірки.

Блискітки та глітер у макіяжі
Блискітки та глітер у макіяжі
Блискітки та глітер у макіяжі
Багатобарвний макіяж

Багатобарвний макіяж очей стане відмінним рішенням для літнього або весняного образу. Стандартний варіант – використовувати три відтінки – один нанести на верхню повіку, інший – на нижню, а третім підвести слизову.

Багатобарвний макіяж
Багатобарвний макіяж
Багатобарвний макіяж
Легка димка

У сезоні 2021 усім модницям варто відмовитися від smoky eyes і віддати перевагу легкості та натуральності. У топі легкі, напівпрозорі відтінки, які ледь прикривають повіки. Наймодніші кольори – сірий і бежевий.

Легкий макіяж
Легкий макіяж
Легкий макіяж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо головні антитренди в макіяжі 2021 року. Так, серед них – темні й широкі брови та агресивний контурінг.