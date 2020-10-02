Названо головні правила ідеального макіяжу

Ольга Веркалець Краса 02:40, 3.10.2020

Російська візажистка Анастасія Заруцька назвала чотири правила, які зроблять легкий макіяж ефектним і вражаючим. Важливо вміти зволожувати шкіру, створювати ідеальний тон та підкреслювати риси обличчя.

Жінка розповіла виданню "Комсомольська правда", що перед нанесенням тональної основи потрібно очистити шкіру обличчя. Якщо є лущення, то можна використати пілінг або скатки, які зроблять шкіру гладкою.

Очищення шкіри є важливою складовою макіяжу.
rivne1.tv

Отже, Заруцька порекомендувала дотримуватися таких правил, щоб нанесення макіяжу було легким і нескладним процесом, а результат – здивував оточуючих:

  1. Зволоження. Косметичні олії, сироватки з ліфтинг-ефектом – вони допоможуть зробити шкіру гладкою і рівною, підготувавши її таким чином до нанесення тонального крему.

  2. Створення ідеального тону. Підберіть тональний крем, який підходить саме вам. Основа повинна бути в тон вашого природного відтінку шкіри.

  3. Підкреслення рис обличчя. Рум'яна можна і потрібно наносити не тільки на яблука щік, а й додавати невелику кількість продукту до макіяжу очей. Це не тільки зробить образ завершеним, але й додасть легкої свіжості.

  4. Виділення очей. Підкресліть брови природним чином. Слід вибирати продукти, які відповідають тіні від волосків під бровою. У такому разі макіяж виглядатиме природно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка Ірина Матвієнко розповіла, як сходила на косметичний масаж, який коштував їй краси, кар'єри та навіть квартири.

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Lady Краса

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