Названо головні помилки жінок у догляді за собою

Лікарка-дерматокосметологиня Ірина Барчукова заявила, що першою помилкою жінок у догляді за собою є використання саморобних масок для обличчя.

За словами фахівчині, такі засоби можуть лише нашкодити, змивши захисний шар шкіри, унаслідок чого вона стане гіперчутливою. З цієї причини на ній можуть з'являтися висипи, почервоніння та інші негативні ефекти. Про це Барчукова повідомила виданню "НГС".

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Крім того, експертка порадила не зловживати аптечною косметикою. Вона зазначила, що косметику цієї категорії потрібно підбирати за допомогою лікаря, який визначить тип шкіри й порадить найбільш відповідні варіанти.

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Ще одна поширена помилка – це неправильний порядок користування засобами з догляду за шкірою обличчя. Улітку потрібно зволожувати шкіру в першій половині дня, а поживними засобами користуватися ввечері. Узимку ж ця процедура повинна здійснюватися з точністю до навпаки.

"Догляд за шкірою обличчя здійснюється в три етапи. Перший із них – це очищення. У цей етап входить умивання гелями, пінками й глибоке очищення скрабом. У другому етапі потрібно тонізувати шкіру. Це добре робити процідженим відваром ромашки. В останній етап входить зволоження шкіри кремами", – підсумувала Барчукова.

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