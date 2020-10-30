Названо головні помилки жінок у догляді за собою

Лікарка-дерматокосметологиня Ірина Барчукова заявила, що першою помилкою жінок у догляді за собою є використання саморобних масок для обличчя.

За словами фахівчині, такі засоби можуть лише нашкодити, змивши захисний шар шкіри, унаслідок чого вона стане гіперчутливою. З цієї причини на ній можуть з'являтися висипи, почервоніння та інші негативні ефекти. Про це Барчукова повідомила виданню "НГС".

Крім того, експертка порадила не зловживати аптечною косметикою. Вона зазначила, що косметику цієї категорії потрібно підбирати за допомогою лікаря, який визначить тип шкіри й порадить найбільш відповідні варіанти.

Ще одна поширена помилка – це неправильний порядок користування засобами з догляду за шкірою обличчя. Улітку потрібно зволожувати шкіру в першій половині дня, а поживними засобами користуватися ввечері. Узимку ж ця процедура повинна здійснюватися з точністю до навпаки.

"Догляд за шкірою обличчя здійснюється в три етапи. Перший із них – це очищення. У цей етап входить умивання гелями, пінками й глибоке очищення скрабом. У другому етапі потрібно тонізувати шкіру. Це добре робити процідженим відваром ромашки. В останній етап входить зволоження шкіри кремами", – підсумувала Барчукова.

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