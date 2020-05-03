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3 травня • оновлено в 23:11
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Названо головні помилки в жіночому макіяжі, які відлякують чоловіків

19.1т
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У прагненні виглядати сексуально, красиво і привабливо для самої себе і для свого обранця дівчата часто роблять занадто яскравий макіяж.

Про те, що не подобається в жіночому мейк-апі чоловікам, пише видання Cosmopolitan.

Названо головні помилки в жіночому макіяжі, які відлякують чоловіків

Надто контрастне омбре

Ця техніка фарбування сама по собі виглядає досить природно і сексуально, але її реалізацію варто довірити досвідченому колористу, а не справлятися з нею самостійно.

Названо головні помилки в жіночому макіяжі, які відлякують чоловіків

pexels.com

Агресивний контурінг

Ця б'юті-техніка іноді виглядає занадто по-чудернацьки і неприродно, але багато дівчат до сих пір продовжують накладати на обличчя багатошарові конструкції з хайлайтеру та пудри.

Названо головні помилки в жіночому макіяжі, які відлякують чоловіків

pexels.com

Надмірно промальовані брови

Слід обзавестися професійною палеткою для брів і прозорим фіксуючим гелем – цього цілком достатньо, щоб привести брови в порядок.

Названо головні помилки в жіночому макіяжі, які відлякують чоловіків

pexels.com

Очевидно нарощені вії

Краще використовувати об'ємну туш і щипці для завивки вій. Нарощувати, подовжувати їх до самих брів - вже моветон, за винятком вечірнього макіяжу або, професійної фотозйомки.

Названо головні помилки в жіночому макіяжі, які відлякують чоловіків

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL назвав топ-4 головних тренди у макіяжі 2020: візажисти рекомендують придбати рум'яна, різнокольорові палетки, тіні і хайлайтер.

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Автор
Марія Дідик
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