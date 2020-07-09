Названо головні помилки у використанні масок для обличчя

Маски для обличчя допомагають зберегти молодість та красу. Шкіра насичується вологою, очищається та збагачується потрібними мікроелементами. Тому маски користуються популярністю в багатьох жінок.

Проте ефект на обличчі не завжди помітний. І жінки найчастіше звинувачують в цьому саме маску, яку вони придбали. Але навіть дрібні неточності можуть знизити користь маски в декілька разів. Тому Ukr.Media наводить приклади найпоширеніших помилок, які робить майже кожна жінка.

Чим довше тримати маску – тим більше користі

На придбаній масці завжди зазначений час, на який її можна наносити. Зазвичай це 15-20 хвилин. Однак багато хто думає, що маску треба тримати довше, щоб було більше користі. Насправді, це тільки нашкодить шкірі. Маска після зазначеного часу починає висихати і всмоктувати в себе вологу зі шкіри.

Маска we.kyiv.ua

Нанести маску і бігом виконувати домашні справи

Через відсутність вільного часу деякі жінки поєднують декілька справ одночасно. Наприклад, наносять маску і виконують домашні справи. Проте в цей час маска починає "тягнути" шкіру вниз, тим самим розтягуючи її. Важливо дотримуватися правил і лежати, коли маска на обличчі. Тоді ефект буде помітний.

Частіше – краще

На масках зазвичай написано, з якою частотою їх треба використовувати. Навіть косметологи попереджають, що в масці міститься велика кількість активних компонентів, які у великій концентрації потрапляють на шкіру. Тому треба дотримуватися інтервалу, що рекомендується.

Маска за годину до виходу на вулицю

Компоненти проникають з маски в шкіру і починають повільно діяти. Якщо жінка вийде на вулицю раніше, ніж через годину, то різниця в температурі позначиться на дії всіх активних компонентів. Вони перестануть діяти, а шкіра може почервоніти.

Неправильне нанесення маски для обличчя не дає результату Ukrainian people

Одразу після вмивання – маску

Часто жінки на вимите водою обличчя одразу наносять маску. Цього робити не можна. Щоб активні компоненти почали діяти, шкіру потрібно очистити спеціальними засобами (наприклад, гель для вмивання) і тонізувати. Саме тонік дозволяє масці проникати глибоко під шкіру, живлячи її корисними компонентами і даючи необхідну вологу.

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