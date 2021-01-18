Названо головні антитренди в макіяжі 2021 року

Тренди – річ мінлива. Те, що було в моді кілька місяців назад, може в одну мить стати б`юті-помилкою. І це стосується не тільки одягу, але й прийомів в макіяжі.

У 2021 році потрібно відмовитися від темних та широких брів й агресивного контурінга. Докладніше про головні антитренди в б`юті-образі – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Темні та широкі брови

Густі та графічні брови як у моделі Кари Делевінь вже не в моді. В тренді природність – ваші власні брови та їхня максимальна ширина, яку можна отримати за допомогою тривалої укладки. Зазначимо, що не потрібно малювати брови однією суцільною лінією, бажано, щоб було чітко видно волоски, а відтінок не сильно відрізнявся від рідного.

Кара Делевінь pinterest.com

Агресивний контурінг

У 2021 році в тренді сяюча шкіра і легкий рум'янець – модно виглядати свіжо і натурально. Звичайно, деякі прийоми на кшталт підкреслення скул можна залишити у своєму арсеналі, але повний контурінг застосовувати не варто.

Агресивний контурінг krasodom.ru

Об'ємні вії

Все частіше візажисти, створюючи образи для подіумів, відмовляються від туші для вій взагалі. Що вже говорити про накладні – їх використовують, тільки якщо навмисно роблять ляльковий макіяж очей. Тому у 2021 році краще відмовитися від нарощування вій.

Об'ємні вії materialova.ru

Матовий макіяж

Він часто робить образ "сухим". Тому у 2021 році актуально наносити хайлайтер, рідкі тональні засоби та помади.

Матовий макіяж vogue.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, хустки знову повернулися в моду, і це один з найстильніших аксесуарів на голову, який освіжає будь-який образ навіть в холодну пору року.