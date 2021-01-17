Названо 6 головних б'юті-трендів 2021 року

У 2021 році настає час для сміливих експериментів з макіяжем і волоссям. Експерти індустрії краси пропонують жінкам доповнити свій образ зухвалим чубчиком, а в щоденний make-up додати яскравих кольорів.

Такі оригінальні образи допоможуть виглядати кожній модниці бездоганно. Детальніше про популярні б'юті-тренди цього року пише видання Vogue.

Візажисти наголошують на важливості використання яскравих тіней в макіяжі очей у 2021-му. Сміливі відтінки були помічені в б'юті-колекціях таких брендів як Halpern, Gareth Pugh, Tom Ford і Chromat.

Також б'юті-експерти роблять ставку на яскравий помаранчевий. В тренді – мандаринові губи, помаранчеві локони, персикові тіні для повік та рум'яна.

Серед головних б'юті-трендів 2021 року – насичений синій в макіяжі очей. Прикрасьте повіки темно-синіми стрілками або аквамариновими тінями для повік, і ви побачите, як миттєво перетвориться ваш образ.

Змініть нудну зачіску на зухвалу стрижку з коротким чубчиком. Якщо так і не можете зважитися на сміливий hair-експеримент, почніть з подовженого жіночного чубчика і будьте впевнені – він буде в тренді протягом усього 2021 року.

Різнобарвні локони стали одним з головних hair-трендів 2021 року. Стилісти рекомендують експериментувати з екстремальними відтінками волосся – від лаймово-зелених і м'ятних локонів до рожевих і фіолетових відтінків.

У 2021 році особливо популярними стануть різноманітні аксесуари для волосся. Використовуйте яскраві шпильки, хустки, елегантну сітку або вишукані обручі з перлів, щоб прикрасити свій hair-образ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хустки знову повернулися в моду, і це один з найстильніших аксесуарів на голову, який освіжає будь-який образ навіть в холодну пору року.