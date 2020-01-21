Старості – ні! Названо 5 надійних способів здолати вік

Стежити за шкірою потрібно в будь-якому віці, але після 40 років вона потребує особливого догляду.

Про топ-5 способів, які допоможуть значно полегшити процес старіння – розповіло видання TheHealthSite.

Фото: flytothesky.ru

SPF – не тільки для пляжу

Неважливо, дощ чи сонце надворі – не забувайте наносити на шкіру сонцезахисний засіб широкого спектру (шукайте позначку broad spectrum): такі убезпечать від УФ-променів і UVA-, і UVB-групи. Його слід використовувати щодня, щоб запобігти фотостарінню шкіри, яке є однією з головних причин появи зморщок.

Фото: lady.tochka.net

Олія жожоба

За словами експертів, олія жожоба – найкращий засіб від старіння шкіри, тому що містить антиоксиданти й стимулює синтез колагену. А також зменшує глибину зморщок, пігментні плями, лікує будь-яке запалення на шкірі.

Фото: city-glam.com

Коєва кислота

Надмірне перебування на сонці призводить до пігментації шкіри, а це одна з ознак вікової шкіри. Експерти зазначають, що коєва кислота допоможе впоратися з цією дерматологічною проблемою. Адже її дія спрямована на відбілювання шкірних покривів.

Фото: manipulae.com.br

До речі, коєву кислоту активно додають до складу багатьох косметичних кремів для відбілювання.

Вітамін С

Вітамін C також корисний тим, що уповільнює процес старіння клітин, стимулює утворення особливого білка — колагену, від якого багато в чому залежать пружність і еластичність шкіри.

Фото: comments.ua

Вітамін E

Експерти зазначають, що вплив цієї поживної речовини аналогічний дії вітаміну С. Крім того, він запобігає запаленню шкіри.

Фото: plastichno.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вісім чашок трав'яного чаю на день можуть істотно уповільнити процес старіння людського організму. Подробиці читайте тут.

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