Названо 4 головні помилки в макіяжі губ, які роблять образ дешевим

Неякісна помада або неправильно підібраний колір здатні зіпсувати навіть найдорожче і наймодніше вбрання.

У зв'язку з цим візажистка Катерина Антонова розповіла про 4 помилки, які роблять образ дешевим. Також вона поділилася лайфхаками, які допоможуть дівчатам завжди залишатися на висоті. Про це повідомляє "Рамблер Женский".

Бежеві відтінки

За словами експертки, тон помади ніколи не повинен бути світлішим за підтон вашої шкіри. Антонова порадила забути про моду минулого сторіччя, коли помада була за кольором як тональний крем, і використовувати тільки ту бежеву помаду, яка надає вашим губам "живий" відтінок.

Лайфхак. Щоб вибрати підтон бежевій помаді, зробіть кілька свотчів поруч на руці, і ви побачите, який підтон тепліший, холодніший чи нейтральніший. Вони працюють на контрастах.

Блиск для губ

Всім жінкам хочеться сяяти, і це правда. Головне, за словами Антонової, пам'ятати, що блиск блиску ворог, і якщо вже хочеться суперспецеффекту на губах, краще довіритися професіоналу, а не прикріплювати блискітки на клей. Адже це буде виглядати дешево та некрасиво.

А якщо вже вирішили обійтися без стилістичного макіяжу, то краще фарбувати губи блиском з красивим мерехтінням.

Лайфхак. Якщо під блиск нанести бальзам для губ, то він протримається довше.

Ефект градієнта

Ефект градієнта – це техніка, коли розтушовують всі кольори, які тільки можливі. За словами візажиста, вона вже явно зжила себе в макіяжі губ та не є актуальною у 2020-2021 роках.

"Ті, хто не шукають легких шляхів, можуть залишити максимально натуральний ефект, де немає явного переходу від темного до світлого по всьому спектру, а де градієнтом ми нібито коригуємо форми та злегка додаємо об`єм, або навпаки", – сказала Антонова.

Червона класика

Помада червоного кольору, яка весь час розтікається та її доводиться підправляти – жахливо виглядає на обличчі. Тому візажистка порадила використовувати стійкі червоні помади.

"Тон олівця і тон помади ніколи не повинні відрізнятися. І завжди, перш ніж виходити з таким мейкапом у світ, тестуйте його вдома", – додала експертка.

Лайфхак. Щоб помада трималася добре, але не пересушувала губи, купуйте яскраво пігментовані стійкі варіанти та наносьте тонким шаром.

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